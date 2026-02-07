Se inspiró en Lomas de Zamora como conglomerado y creó un libro de poesía

Se inspiró en Lomas de Zamora como conglomerado y lanzó un libro de poesía.

Sentir y pensar Lomas de Zamora para crear poesía. Eso fue lo que le sucedió al músico, escritor y docente Manuel Geremías Marchioni Fasanini. Manuel acaba de lanzar su nuevo libro “Sólo sé hablar de cosas que no existen”, editado por Patronus Ediciones, y que forma parte de la Colección AMBA.

Se trata de un compendio poemario de distintas partes del conurbano, donde se pueden hallar textos de figuras distinguidas, como Gabriela Borrelli o Gabriela Cabezón Cámara, entre otros

Según precisó el propio Manuel Marchioni, "AMBA es un mapeo poético sobre el conglomerado urbano que representa".

Representando al conurbano y a Lomas de Zamora

La colección completa consta de cuarenta y una plaquetas escritas. Cada edición representa un municipio de los que conforman ese continuum urbano que rodea a Buenos Aires ¿Qué voces poéticas nuevas o consagradas forman ese mapa? Esa es la pregunta que busca responder parcialmente la colección.

libro de Manuel Marchioni. Lomas de Zamora, en este caso, se manifiesta a través de la subjetividad poética de Manuel.

El autor ya publicó Para los ojos más bellos (Ediciones De La Huerta, 2016), Aeropuertos (Textos Intrusos, 2019), Escalera al cielo (Estudio Puebla, 2020), Nuestro amor es un país (La Máquina Eterna, 2024) y En la esquina de la escuela (Ediciones Otras, 2025).

Turdera en el corazón

Además, Manuel es fundador e investigador de la Agrupación vecinal “Turdera por la Memoria” y desde 2021 desarrolla un proyecto de investigación sobre la producción literaria en el conurbano bonaerense, becado por el Fondo Nacional de las Artes.

La presentación de su nuevo libro se realizará el jueves 19 de febrero a las 18, en la librería La Libre, ubicada en Chacabuco 917, CABA, con entrada libre y gratuita.