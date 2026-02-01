Una editorial de Lomas de Zamora convoca a participar de un libro homenaje a mártires de la Dictadura

El libro que se editará en Lomas será en homenaje a Monseñor Enrique Angelelli y los mártires de La Rioja.

Una convocatoria para homenajear a Monseñor Enrique Angelelli y a los mártires de La Rioja en el marco del 50° aniversario de su asesinato organiza la ONG No Seas Pavote de Lomas a través de Tinku Ediciones. La iniciativa pretende crear un libro que tenga como eje central el lema "Nos duele, pero es semilla fecunda".

La convocatoria ya está activa para quienes quieran participar y dejar en dicho libro plasmado la importancia de dar la vida y convertirse en mártires como Angelelli, Carlos de Dios Murias , Gabriel Longeville y Wenceslao Pedernera . Todos asesinados por la última dictadura cívico-militar argentina y declarado por esas mismas circunstancias mártir y en el caso del Monseñor fue declarado beato por el Papa Francisco.

Sebastián Ferrero , el fundador de la ONG que cuenta con su propia editorial Tinku comentó sobre dicha convocatoria: "Queremos hacer memorial de ellos. Por eso, pensamos hacer un libro, desde nuestra pequeña editorial. Es su eje principal poder publicar la voz de las personas que acompañamos, valorando la importancia fundante de lo que piensan, sienten, sueñan y proyectan. Es un espacio alternativo donde encontrarnos a través de las palabras de aquellos que nadie publicará".

El objetivo del libro quiere dar cuenta de como la vida entregada engendra más vida, da sentido, impulsa a seguir construyendo el Reino. "Por eso la idea es que se animen a escribir, dibujar, pintar; teniendo como eje central el lema que dará nombre al ejemplar 'Nos duele, pero es semilla fecunda'", invitó Ferrero.

Todos los detalles de la convocatoria para armar el libro que se editará en Lomas

Para aquellos que quieran ser parte de este homenaje deben tener en cuenta los siguientes datos: el título del libro y el lema central que es "Nos duele, pero es semilla fecunda".

Para participar se invita a escribir hasta tres páginas y también se pueden entregar dibujos o ilustraciones en hoja A4 vertical en formato JPG. El tiempo de entrega es hasta el 30 de junio y para recibir más información o despejar dudas hay que enviar un mail a [email protected] o a través del número de WhatsApp al 1131622616.

"Los esperamos a todos para que se animen a ser parte de esta propuesta", pidió el fundador de la ONG lomense.

La historia del monseñor y otros sacerdotes asesinados hace 50 años

Enrique Ángel Angelelli Carletti fue un obispo católico argentino asesinado por la última Dictadura Militar y declarado por esas mismas circunstancias mártir y beato. Fue padre conciliar en el Concilio Vaticano II, durante el cual apoyó públicamente las posiciones renovadoras. Fue designado obispo de la Diócesis de La Rioja, el 3 de julio de 1968.

La diócesis incrementó significativamente el número de sus sacerdotes y de parroquias durante su ministerio episcopal por estar muy vinculado al fuerte compromiso social. Angelelli formó parte del grupo de obispos que se enfrentó a la dictadura militar iniciada en la Argentina en 1976. De su muerte, acaecida en ese mismo año y presentada por las autoridades militares como accidente automovilístico, se sospechó que se trataba de un asesinato encubierto hasta que los hechos fueron judicialmente investigados y el 4 de julio de 2014, transcurridos casi 38 años, la justicia determinó que se había tratado de un homicidio condenando a cadena perpetua por el hecho a Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrella.

La Iglesia católica anunció su reconocimiento oficial de que la muerte de Enrique Angelelli, como también la de los sacerdotes Carlos de Dios Murias, Gabriel Longevilley la del laico católico Wenceslao Pedernera, tuvo el carácter de «martirio en odio de la fe», lo que ameritaba su beatificación. El 27 de abril de 2019 él y los demás mártires fueron beatificados por el Papa Francisco.