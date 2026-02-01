Dan talleres en Lomas de Zamora para promover una alimentación saludable

Vecinos de Lomas aprenden a tener una alimentación variada y nutritiva.

Para que los vecinos tengan una alimentación sana, variada y nutritiva, en distintos espacios de Lomas de Zamora se están dando talleres gratuitos a cargo de profesionales.

El próximo jueves 5 de febrero, a las 11, en el CIS Las Casuarinas de San José (Las Casuarinas 3741) se llevará a cabo el taller "Recetas saludables en verano" donde los vecinos incorporarán conocimientos para tener una buena alimentación y aprenderán diferentes recetas simples, frescas y accesibles para cocinar en casa. Esta es una nueva propuesta mensual y abierta a la comunidad impulsada por la Secretaría de Salud del Municipio.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Upa 1 lomas de zamora Hospital Modular N°8 (@upa1lomas_hospitalmodular8) Por su parte, en la UPA de Fiorito se puso en marcha un nuevo espacio de atención grupal para adultos en el que, a través de charlas y actividades con el equipo de profesionales en nutrición, se busca mejorar los hábitos alimentarios, despejar dudas y aprender nuevos métodos para tener una vida más saludable. El próximo encuentro gratuito se realizará el viernes 6 de febrero, a las 9, en el centro de salud ubicado sobre Presidente Perón 4813.

Mientras que bajo el nombre de Cocinas Abiertas, durante enero organizaron talleres de alimentación saludable y consumos en verano para mantenerse hidratados ante las altas temperaturas. Las jornadas a cargo de Ambiente Lomas se hicieron en el Parque Maradona de Fiorito, Parque Finky, Parque de Albertina, Parque Llavallol y Parque San José.

Huertas y semillas para una alimentación saludable en Lomas de Zamora Para promover el acceso a alimentos saludables, el Municipio de Lomas de Zamora trabaja en la creación y mantenimiento de huertas en espacios públicos e instituciones a través de jornadas que se complementan con talleres para que los vecinos aprendan sobre la importancia de la agroecología y la soberanía alimentaria. Lomas tiene huertas agroecológicas en parques, espacios culturales, centros integrales de salud, jardines comunitarios e instituciones. Los alimentos cosechados son donados a comedores y merenderos. Además de la creación de nuevos espacios de siembra, el Municipio refaccionó 122 huertas comunitarias durante el año pasado con el objetivo de garantizar su funcionamiento y también entregó kits de semillas a vecinos para que armen huertas en sus casas y produzcan alimentos.

