domingo 01 de febrero de 2026
1 de febrero de 2026
Gratuitos.

Dan talleres en Lomas de Zamora para promover una alimentación saludable

En distintos lugares se están haciendo encuentros con profesionales y grupos de vecinos que aprenden conocimientos sobre nutrición.

Vecinos de Lomas aprenden a tener una alimentación variada y nutritiva.

Para que los vecinos tengan una alimentación sana, variada y nutritiva, en distintos espacios de Lomas de Zamora se están dando talleres gratuitos a cargo de profesionales.

El próximo jueves 5 de febrero, a las 11, en el CIS Las Casuarinas de San José (Las Casuarinas 3741) se llevará a cabo el taller "Recetas saludables en verano" donde los vecinos incorporarán conocimientos para tener una buena alimentación y aprenderán diferentes recetas simples, frescas y accesibles para cocinar en casa. Esta es una nueva propuesta mensual y abierta a la comunidad impulsada por la Secretaría de Salud del Municipio.

Por su parte, en la UPA de Fiorito se puso en marcha un nuevo espacio de atención grupal para adultos en el que, a través de charlas y actividades con el equipo de profesionales en nutrición, se busca mejorar los hábitos alimentarios, despejar dudas y aprender nuevos métodos para tener una vida más saludable. El próximo encuentro gratuito se realizará el viernes 6 de febrero, a las 9, en el centro de salud ubicado sobre Presidente Perón 4813.

Mientras que bajo el nombre de Cocinas Abiertas, durante enero organizaron talleres de alimentación saludable y consumos en verano para mantenerse hidratados ante las altas temperaturas. Las jornadas a cargo de Ambiente Lomas se hicieron en el Parque Maradona de Fiorito, Parque Finky, Parque de Albertina, Parque Llavallol y Parque San José.

Huertas y semillas para una alimentación saludable en Lomas de Zamora

Para promover el acceso a alimentos saludables, el Municipio de Lomas de Zamora trabaja en la creación y mantenimiento de huertas en espacios públicos e instituciones a través de jornadas que se complementan con talleres para que los vecinos aprendan sobre la importancia de la agroecología y la soberanía alimentaria.

Lomas tiene huertas agroecológicas en parques, espacios culturales, centros integrales de salud, jardines comunitarios e instituciones. Los alimentos cosechados son donados a comedores y merenderos. Además de la creación de nuevos espacios de siembra, el Municipio refaccionó 122 huertas comunitarias durante el año pasado con el objetivo de garantizar su funcionamiento y también entregó kits de semillas a vecinos para que armen huertas en sus casas y produzcan alimentos.

