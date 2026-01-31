sábado 31 de enero de 2026
31 de enero de 2026
Ambiente.

Lomas: todas las actividades de febrero en la Reserva Santa Catalina

El Municipio sigue organizando propuestas gratuitas para que los vecinos estén en contacto con la naturaleza.

La Reserva es uno de los espacios naturales emblemáticos de Lomas.

La Reserva Santa Catalina es un lugar ideal para visitar durante el verano y estar en contacto con la naturaleza. Durante febrero, el Municipio realizará nuevas actividades gratuitas para vecinos de Lomas de Zamora.

El martes 3 de febrero, a las 16, chicos y chicas vivirán la experiencia de ser guardaparques por un día y aprender sobre la flora y fauna nativa a través de una recorrida guiada por los distintos senderos, bosques y pastizales.

En Lomas de Zamora hay 46 clubes que tuvieron charlas y recibieron materiales ambientales.
Buenos hábitos.

En Lomas, los clubes de barrio aprenden a cuidar el ambiente
Los vecinos pueden hacer deporte y/o desarrollar sus capacidades artísticas en Lomas de Zamora.
Gratuitos.

Suman nuevos talleres culturales y deportivos en Lomas para el verano

Mientras que el jueves 5, a las 16, los participantes se convertirán en minireforestadores en el marco de una actividad teórico-práctica donde primero conocerán las características y beneficios de las plantas nativas para después finalizar con una plantación de varias especies.

verano reserva santa catalina
Ir a la Reserva es una linda salida para este verano.

Junto a los especialistas del COA Zorzal Colorado, el sábado 7 de febrero a las 8 de la mañana se llevará a cabo una salida de observación de aves con información sobre sus ambientes, comportamientos y técnicas para identificarlas y registrarlas.

El jueves 12, a las 16, los niños y niñas serán miniexploradores a través de una propuesta educativa, lúdica y vivencial en la que podrán conectarse con el ambiente natural de la reserva de forma activa y respetuosa. Por su parte, el sábado 14 a las 10 habrá una salida de observación de bichos con el acompañamiento del Escuadrón Entomológico, el Club de Observadores de Mariposas "Zafiro del Talar" y la Asociación Civil Naturalista y Entomológica Argentina.

Y el jueves 19, a las 16, los pequeños armarán hoteles para insectos y se los llevarán a sus casas. La Reserva Santa Catalina está ubicada sobre Garibaldi 2348, en Llavallol, y para anotarse a las actividades hay que llenar este formulario.

Plantan miles de árboles en Lomas de Zamora

Para mejorar el ambiente y embellecer los barrios, en Lomas se plantaron más de 3 mil nuevos árboles a través de múltiples jornadas y encuentros planificados por el Municipio.

El programa Forestar en Comunidad tiene una fuerte presencia en plazas, veredas, escuelas, espacios comunitarios y zonas recuperables. Uno de los últimos operativos se llevó adelante en la Ribera del Arroyo del Rey, donde sembraron árboles nativos junto a vecinos y estudiantes de la Secundaria Nº10.

