Lomas: todas las actividades de febrero en la Reserva Santa Catalina

La Reserva Santa Catalina es un lugar ideal para visitar durante el verano y estar en contacto con la naturaleza . Durante febrero, el Municipio realizará nuevas actividades gratuitas para vecinos de Lomas de Zamora .

El martes 3 de febrero, a las 16, chicos y chicas vivirán la experiencia de ser guardaparques por un día y aprender sobre la flora y fauna nativa a través de una recorrida guiada por los distintos senderos , bosques y pastizales .

Mientras que el jueves 5, a las 16, los participantes se convertirán en minireforestadores en el marco de una actividad teórico-práctica donde primero conocerán las características y beneficios de las plantas nativas para después finalizar con una plantación de varias especies.

Junto a los especialistas del COA Zorzal Colorado , el sábado 7 de febrero a las 8 de la mañana se llevará a cabo una salida de observación de aves con información sobre sus ambientes, comportamientos y técnicas para identificarlas y registrarlas.

El jueves 12, a las 16, los niños y niñas serán miniexploradores a través de una propuesta educativa, lúdica y vivencial en la que podrán conectarse con el ambiente natural de la reserva de forma activa y respetuosa. Por su parte, el sábado 14 a las 10 habrá una salida de observación de bichos con el acompañamiento del Escuadrón Entomológico, el Club de Observadores de Mariposas "Zafiro del Talar" y la Asociación Civil Naturalista y Entomológica Argentina.

Y el jueves 19, a las 16, los pequeños armarán hoteles para insectos y se los llevarán a sus casas. La Reserva Santa Catalina está ubicada sobre Garibaldi 2348, en Llavallol, y para anotarse a las actividades hay que llenar este formulario.

Plantan miles de árboles en Lomas de Zamora

Para mejorar el ambiente y embellecer los barrios, en Lomas se plantaron más de 3 mil nuevos árboles a través de múltiples jornadas y encuentros planificados por el Municipio.

El programa Forestar en Comunidad tiene una fuerte presencia en plazas, veredas, escuelas, espacios comunitarios y zonas recuperables. Uno de los últimos operativos se llevó adelante en la Ribera del Arroyo del Rey, donde sembraron árboles nativos junto a vecinos y estudiantes de la Secundaria Nº10.