Lomas: todas las actividades de febrero en la Reserva Santa Catalina

La Reserva Santa Catalina es un lugar ideal para visitar durante el verano y estar en contacto con la naturaleza. Durante febrero, el Municipio realizará nuevas actividades gratuitas para vecinos de Lomas de Zamora.
El Municipio sigue organizando propuestas gratuitas para que los vecinos estén en contacto con la naturaleza.
La Reserva Santa Catalina es un lugar ideal para visitar durante el verano y estar en contacto con la naturaleza. Durante febrero, el Municipio realizará nuevas actividades gratuitas para vecinos de Lomas de Zamora.
El martes 3 de febrero, a las 16, chicos y chicas vivirán la experiencia de ser guardaparques por un día y aprender sobre la flora y fauna nativa a través de una recorrida guiada por los distintos senderos, bosques y pastizales.
Mientras que el jueves 5, a las 16, los participantes se convertirán en minireforestadores en el marco de una actividad teórico-práctica donde primero conocerán las características y beneficios de las plantas nativas para después finalizar con una plantación de varias especies.
Junto a los especialistas del COA Zorzal Colorado, el sábado 7 de febrero a las 8 de la mañana se llevará a cabo una salida de observación de aves con información sobre sus ambientes, comportamientos y técnicas para identificarlas y registrarlas.
El jueves 12, a las 16, los niños y niñas serán miniexploradores a través de una propuesta educativa, lúdica y vivencial en la que podrán conectarse con el ambiente natural de la reserva de forma activa y respetuosa. Por su parte, el sábado 14 a las 10 habrá una salida de observación de bichos con el acompañamiento del Escuadrón Entomológico, el Club de Observadores de Mariposas "Zafiro del Talar" y la Asociación Civil Naturalista y Entomológica Argentina.
Y el jueves 19, a las 16, los pequeños armarán hoteles para insectos y se los llevarán a sus casas. La Reserva Santa Catalina está ubicada sobre Garibaldi 2348, en Llavallol, y para anotarse a las actividades hay que llenar este formulario.
Para mejorar el ambiente y embellecer los barrios, en Lomas se plantaron más de 3 mil nuevos árboles a través de múltiples jornadas y encuentros planificados por el Municipio.
El programa Forestar en Comunidad tiene una fuerte presencia en plazas, veredas, escuelas, espacios comunitarios y zonas recuperables. Uno de los últimos operativos se llevó adelante en la Ribera del Arroyo del Rey, donde sembraron árboles nativos junto a vecinos y estudiantes de la Secundaria Nº10.