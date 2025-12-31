Lomas: plantaron más de 3 mil nuevos árboles para embellecer los barrios

Para mejorar el ambiente y embellecer los barrios, en Lomas de Zamora se plantaron más de 3 mil nuevos árboles a través de múltiples jornadas y encuentros planificados por el Municipio.

A lo largo del año, el programa Forestar en Comunidad tuvo una fuerte presencia en plazas, veredas, escuelas, espacios comunitarios y zonas recuperables. Uno de los últimos operativos se llevó adelante en la Ribera del Arroyo del Rey , donde sembraron árboles nativos junto a vecinos y estudiantes de la Secundaria Nº10.

Mientras que en el marco del Día del Árbol , que se conmemora cada 29 de agosto, en Albertina plantaron más de 90 ejemplares tanto en la Plaza de los Militantes como en las veredas del Jardín de Infantes Nº925, la Primaria Nº96, Escuela Especial Nº508 y la Secundaria Nº26. Estudiantes, docentes y familias participaron de talleres de educación ambiental, y los vecinos del barrio se sumaron plantando árboles frente a sus casas.

Otra las jornadas de forestación importantes de este año fue la del potrero del Club Estrella , de Fiorito , donde Diego Armando Maradona dio sus primeros pasos en el fútbol. Allí plantaron 70 árboles nativos, 40 herbáceas y crearon jardines de biodiversidad con margaritas.

Y en la calle Santa María, de Turdera, un microbasural recuperado por vecinos pasó a ser un biocorredor con especies nativas. A esto suma la jornada de forestación en la Plaza La Perla de Temperley con la participación de instituciones como el Centro Integral Casa Nueva, Primaria N°32, Jardín N° 930, Centro de Jubilados Siempre Bien, Club Social y Deportivo La Perla, Grupo Scout José Murature, Sociedad de Fomento Villa La Perla, Sociedad de Fomento Bartolomé Mitre, Centro de Educación de Adultos N°712/04, CFI Soles, Escuela de Adultos N°704 y Club Juventud Unida del Sud.

Un verano lleno de actividades ambientales en Lomas de Zamora

A través del programa Gobierno de la Comunidad en Verano, el Municipio realizará actividades ambientales gratuitas en los parques de los barrios y en la Reserva Santa Catalina. Talleres de huertas, plantas nativas, alimentación saludable, forestaciones, salida de observación de bichos y visitas guiadas nocturnas son algunas de las opciones para la comunidad. En el Instagram de Ambiente Lomas pueden consultar los días y anotarse a cada actividad.