Lomas de Zamora tendrá un verano lleno de actividades en los parques y en la Reserva

Para que cada vez más vecinos incorporen conocimientos sobre el cuidado del ambiente y los recursos naturales, el Municipio de Lomas de Zamora realizará actividades gratuitas en parques y en la Reserva Santa Catalina .

Gobierno de la Comunidad en Verano es el nombre del programa que tendrá múltiples opciones para todas las edades. Guardianes de la Huerta es una actividad didáctica para niños y niñas sobre agroecología, cultivos y alimentos . Los encuentros se llevarán a cabo el jueves 8, martes 13 y jueves 22 de enero, a las 16, en el Parque Maradona de Fiorito (Recondo 1200); y el jueves 15 y martes 20, a las 16, en el Parque de Albertina (Homero 2600) . Para anotarse, hay que llenar este formulario .

Bajo el nombre de Cocinas Abiertas , se dictarán talleres de alimentación saludable y consumos en verano para mantenerse hidratados ante las altas temperaturas . Las jornadas tendrán lugar el miércoles 7 de enero en el Parque Maradona de Fiorito , viernes en el Parque Finky (San Basilio 771) , viernes 16 en el Parque de Albertina , viernes 23 en el Parque Llavallol (Libres del Sur y Boulevard Santa Catalina) y viernes 30 en el Parque San José (Caaguazú 500) . Todas comenzarán a las 17 horas y la inscripción es por formulario .

También habrá talleres de huerta agroecológica para adultos mediante encuentros teórico-prácticos que se desarrollarán el lunes 19 de enero, a las 17, en el Parque de Lomas (Molina Arrotea y Las Lilas) ; y el lunes 26, a las 17, en el Parque Maradona de Fiorito . Los interesados pueden anotarse a través de este link .

Verano a full en la Reserva Santa Catalina

En la Reserva Santa Catalina, uno de los espacios verdes más importantes del Conurbano, habrá un cronograma especial durante enero. El jueves 8, a las 16, los chicos se convertirán en Guardaparques por un día para aprender sobre la flora y fauna nativa a través de una recorrida guiada por los distintos senderos y pastizales.

Mientras que el jueves 15, a las 16, podrán participar de una forestación de especies nativas. Por su parte, el sábado 17 a las 16 horas darán una charla sobre murciélagos para concientizar sobre la importancia de estas especies en los ambientes naturales y urbanos, sus beneficios y los procedimientos correctos en caso de encuentros casuales. Además, se armarán refugios en el marco de una actividad junto al Proyecto de Conservación de Murciélagos de Argentina.

actividades ambientales verano3 Chicos y chicas tendrán un montón de actividades en la Reserva.

Bajo el nombre de Jardín de Mariposas, los chicos participarán de un taller sobre la importancia de incorporar arbustos y herbáceas nativas en los jardines de las casas y su interacción con los polinizadores. Este encuentro será el jueves 22, a las 16.

Para el sábado 24 de enero, a las 10, organizaron una salida de observación de bichos con el acompañamiento del Escuadrón Entomológico, el Club de Observadores de Mariposas "Zafiro del Talar" y la Asociación Civil Naturalista y Entomológica Argentina. Y el jueves 29, a las 16, los pequeños armarán hoteles para insectos y se los llevarán a sus hogares.

La Reserva Santa Catalina está ubicada sobre Garibaldi 2348, en Llavallol, y las inscripciones a todas estas actividades son a través de la cuenta de Instagram de Ambiente Lomas.