Crueldad en Navidad: escracharon a un hombre que abandonó a un perro en Lomas de Zamora

Un hombre abandonó a un perro a horas de los festejos de Navidad.

Un hombre fue escrachado por abandonar a un perro en Lomas de Zamora el miércoles pasado, a pocas horas de los festejos de Navidad, en un cruel acto que refleja su insensibilidad, y que quedó registrado por una cámara de seguridad.

El video fue compartido por una vecina en el grupo de Facebook "Perros Perdidos Argentina" y, aunque no se puede identificar la patente, se observa que un automovilista frenó en la intersección de Juan A. Garona y Baldomero Fernández Moren, descendió del vehículo, bajó al can, y luego se fue del lugar.

"El 24 de diciembre, a las 20 horas, una camioneta roja dejo un perro tirado a su suerte. Sabiendo lo que se venía a la noche, lo dejo solo. No es humano, no puede existir este tipo de personas con este nivel de crueldad", escribió la testigo sobre la indignante acción, ocurrido en vísperas de Nochebuena.

En la misma publicación, agregó: "Por favor difundan, no se logra ver la patente. El perro corrió la camioneta una vez que arrancó y no lo vimos más".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/LaUnionDiario/status/2004576781836452142&partner=&hide_thread=false El drama de los perros abandonados La problemática del abandono de perros no es nuevo en Lomas de Zamora. Muchas veces, los casos quedan filmados y exponen la crueldad humana. Muchas veces, tras la viralización de los hechos, las mascotas consiguen ser adoptadas por otras familias, como ocurrió en mayo de este año en Ingeniero Budge: un hombre abandonó a una perra dejándola atada al portón de una casa ubicada en Lavardén al 1800, y quedó filmado.

Compartí esta nota en redes sociales:







