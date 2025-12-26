Quién es el apuntado por Lanús para ser el segundo refuerzo del 2026

Lanús sigue pensando en lo que será un 2026 cargado de exigencias en el ámbito deportivo. Con la mente puesta en la Recopa, Libertadores, Copa Argentina y Torneo Apertura , el Granate ya cuenta con su primer refuerzo y va por el segundo.

En las últimas horas, apareció en el radar un atacante que sería del gusto del entrenador, pero tiene otros competidores para quedarse con sus servicios. Se trata de un atacante que tuvo una buena temporada en Atlético Tucumán y despertó el interés en el fútbol nacional e internacional.

Puede jugar como extremo o también como mediocampista ofensivo, es tucumano, tiene 27 años y tuvo pasos destacados por Aldosivi y Atlético Rafaela. Se trata de Nicolás Laméndola , el atacante que en 2025 disputó 27 partidos, convirtió tres goles y aportó cuatro asistencias .

De todos modos, el Granate no es el único que está interesado en el futbolista por lo que no sería sencilla su llegada. Además del interés de Mauricio Pellegrino , el delantero es pretendido por la dupla Favio Orsi-Sergio Gómez , quienes se sumaron recientemente como entrenadores de Newells Old Boys de Rosario.

Laméndola fue figura en el equipo dirigido por Hugo Colace y aunque su futuro es incierto, también tiene una propuesta de Arabia Saudita. Según el periodista David Caruso y el medio Síntonia Granate, el extremo de 27 años de edad fue el más desequilibrante del conjunto tucumano en el último campeonato, y entre Newells y Lanús podría estar su próximo destino.

Embed Interesa



Nicolas Lamendola. 27 años. Extremo/delantero.



Fue el más desequilibrante de Atlético Tucumán en 2025. Imágenes del último duelo vs Lanús ( centro y asistencia).



Newell's iría fuerte por él.



¿Te gustaría?, los leo. pic.twitter.com/3xHzKHSaqP — David (@david9caruso) December 26, 2025

Nicolás Laméndola, uno de los destacados la última vez que enfrentó a Lanús

El extremo enfrentó al Granate el pasado 15 de noviembre en La Fortaleza, donde fue clave a pesar de la derrota 3 a 1 ante Lanús. Fue una de las figuras del equipo dirigido por Hugo Colace en el tramo final del torneo, para que el Decano pueda mantener la categoría. Brindó una asistencia a Ramiro Ruiz Rodríguez para que anote el único gol de Atlético Tucumán aquella noche en Cabrero y Guidi.

De acuerdo a Data Atlético @DataAtleticoT, el atacante aportó 5 oportunidades creadas, 4 remates, 5 pases en el último tercio, 21/27 pases acertados (78%), 6 toques en el área rival, 6 regates intentados, 6 recuperaciones. Un partido muy completo con mucha participación en ataque y en defensa.

Al término del encuentro ante Lanús, al delantero le preguntaron por su futuro con la camiseta del Decano y allí encendió las alarmas: "No sé lo que va a pasar el año que viene", advirtió el ex Aldosivi en aquella ocasión. Todo esto alcanzó para que el pueblo Decano sospeche que era el adiós de Laméndola, quien tiene contrato vigente con Atlético Tucumán hasta el 31 de diciembre de 2025.

En teoría las ofertas por Laméndola serían a partir de la próxima semana. Entre Newells y Lanús parece ser que estaría su destino, aunque si llega algo superador desde Arabia el jugador no vería con malos ojos desembarcar en el fútbol del continente asiático.