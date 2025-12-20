Alexis Segovia, de Lanús, ahora es representado por un histórico de la Selección Argentina

Una de las jóvenes promesas de Lanús es noticia. Se trata de Alexis Segovia , uno de los extremos del Granate , quien ahora es representado por un ex delantero histórico de la Selección Argentina , nada menos que Claudio Paul Caniggia. El futbolista de 21 años de edad ahora pertenece a la Caniggia Football Agency.

"Es un jugador diferente, con cualidades únicas. Llega a esta nueva etapa tras consagrarse campeón de la Copa Sudamericana, demostrando carácter, talento y mentalidad ganadora", fue la presentación que recibió por parte de la agencia que maneja Claudio Paul Caniggia, el ex atacante de la Selección Argentina que supo brillar en los mundiales de Italia 1990 y Estados Unidos 1994.

El Pájaro es ídolo de la Selección Argentina y en su nueva faceta como representante de jugadores consiguió a los 58 años volver a estar en la órbita del fútbol. Recompuso su relación con su hijo, Álex, y lanzó su propia agencia como representante, aunque el propio Claudio Paul elige llamarse como "intermediario".

En enero de este año, Caniggia fue clave para la llegada de Pedro Troglio a Instituto de Córdoba . El hoy entrenador de Banfield valoró la capacidad de su ex compañero en la Selección Argentina en el mundial de Italia 1990 y ponderó su compromiso con la profesión.

“Yo siempre le decía que se dedique a esto porque él no quería ser ni entrenador ni otra cosa, y bueno, tardó, pero empezó a dedicarse a la intermediación. Todo el mundo quiere juntarse con Caniggia, entonces a la hora de una recomendación, me recomendó. Es un hermano que hoy maneja mi destino”, aseguró Troglio, quien hoy sigue teniendo como representante a Caniggia.

Ambos fueron compañeros en la Selección Argentina y en el fútbol italiano, por lo que la relación se mantiene con el paso del tiempo.

Desde septiembre que Caniggia se lanzó en soledad y actualmente se desempeña como cabeza de un grupo del que forma parte su amigo Diego Maggiolo. Desde allí maneja también a futbolistas como Mateo Retegui, Lucas Bezzosi (otro futbolista de Lanús), Rodrigo Insúa, Santino Primante, Ian Subiabre, Marco Pellegrino, Santiago González, entre otros.

Embed - @caniggia.footballagency on Instagram: "Bienvenido a la familia Caniggia Football Agency. Segovia es un jugador diferente, con cualidades únicas que marcan la diferencia dentro del campo. Llega a esta nueva etapa tras consagrarse campeón De la Copa Sudamericana con Lanús, demostrando carácter, talento y mentalidad ganadora. Este 2026 nos encuentra con nuevos desafíos y grandes objetivos. Vamos por todo, querido @alexis.segovia21 . Estamos convencidos de que juntos vamos a lograr cosas muy importantes en este camino que comienza." View this post on Instagram

La carrera de Alexis Segovia

El delantero debutó en el Granate en la Liga Profesional 2022 bajo la dirección técnica de Jorge Almirón. De esa manera, cumplió el sueño de hacer su estreno en el club, donde realizó todas las divisiones inferiores. Luego de su primer partido con la camiseta de Lanús, tuvo participaciones destacadas y convirtió su primer gol en marzo de 2025 contra Instituto de Córdoba.

Después de su estreno fue cedido a préstamo a Central Córdoba de Santiago del Estero y a Arsenal de Sarandí para tener el rodaje necesario durante 2024. Volvió a Lanús en 2025 y anotó un gol en 13 partidos disputados durante el Torneo Apertura 2025. Tiene contrato con Lanús hasta diciembre de 2026.

"Este 2026 nos encuentra con nuevos desafíos y grandes objetivos. Vamos por todo, querido @alexis.segovia21 . Estamos convencidos de que juntos vamos a lograr cosas muy importantes en este camino que comienza", aseguraron desde la cuenta oficial de caniggia.footballagency