sábado 13 de diciembre de 2025
13 de diciembre de 2025
Llegó el primero.

Tomás Guidara tiene todo arreglado para ser refuerzo de Lanús

Lanús comenzó a moverse en el mercado de pases y está a detalles de cerrar la llegada de su primer refuerzo: el lateral derecho Tomás Guidara.

Tomás Guidara se convertirá en el primer refuerzo de Lanús en este mercado de pases.

Tomás Guidara se convertirá en el primer refuerzo de Lanús en este mercado de pases. 

Lanús ganó la Copa Sudamericana hace menos de un mes y, lejos de relajarse, ya comenzó a moverse en el mercado de pases para preparar el plantel que afrontará, entre otras competencias, la Copa Libertadores de América. En ese marco, tiene todo acordado para cerrar su primer refuerzo: Tomás Guidara.

Según reveló Fortaleza Granate y medios partidarios de Huracán, Tomás Guidara, a través de su representante, rechazó la posibilidad de que el Globo le compre el pase, por lo que se deduce que al futbolista lo tentó la chance de jugar la Copa Libertadores con Lanús.

Tomás Guidara contaba con ofertas de Belgrano de Córdoba y de Racing, pero el llamado de Mauricio Pellegrino fue determinante para que se termine inclinando por llegar al Granate.

