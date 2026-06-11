El meme contra Manuel Adorni inspirado en una escena de la película "Nueve Reinas"

La confirmación del Jefe de Gabinete Manuel Adorni sobre la presentación de su postergada declaración jurada provocó críticas de diversos sectores y también despertó el ingenio popular con memes que se hicieron virales en las redes sociales. Cómo uno que recordó una escena de la película “Nueve Reinas”.

Un creativo usuario de X comparó el polémico descargo del funcionario nacional con una de las escenas más recordadas de la película “Nueve Reinas”.

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Se trata del recordado momento de la película dirigida por Fabián Bielinsky en que los personajes de Roly Serrano y Ricardo Darín intentan armar una coartada improvisada contra Gastón Pauls.

De todos modos, el plan se hace añicos cuando el actor salteño mete la pata al mencionar un cheque sin poder explicar cómo tenía ese dato, trazando un paralelismo perfecto con el "error" de los bitcoins.

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El Turco García, filoso con Manuel Adorni

Entre las reacciones más virales contra Manuel Adorni se destacó la del exfutbolista de Racing y Huracán y actual personaje mediático Claudio García.

El “Turco” subió de las redes sociales la imagen de una heladera vacía con un filoso comentario: "La heladera de Adorni mientras tenía 500 mil dólares en negro".