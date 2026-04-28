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Nueve Reinas regresa en formato de una serie de Netflix

Netflix comenzó el rodaje de Nueve reinas, su nueva serie basada en el clásico del cine argentino protagonizado por Ricardo Darín y Gastón Pauls.

Una escena de Nueve Reinas.&nbsp;

Una escena de Nueve Reinas. 

Netflix anunció el inicio de rodaje de Nueve Reinas, su nueva serie de ficción inspirada en la exitosa y clásica película argentina homónima, estrenada en 2000, originalmente escrita y dirigida por Fabián Bielinsky y protagonizada por Ricardo Darín y Gastón Pauls.

El anuncio de Netflix generó de inmediato una gran expectativa por esta adaptación de Nueve Reinas y sobre si la serie estará a la atura de la película.

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Los detalles de la serie de Nueve Reinas

La producción, que ya comenzó a filmarse en Madrid, estará protagonizada por Álvaro Morte y Patrick Criado, quienes lideran esta nueva adaptación del clásico de estafadores que marcó al cine argentino.

La serie es producida por LAZONA y creada por Xosé Morais y Víctor Sierra, quienes también se desempeñan como guionistas y productores ejecutivos.

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La serie de Nueve Reinas de Netflix.

La serie de Nueve Reinas de Netflix.

El proyecto cuenta además con la producción ejecutiva de Luis Ferrón, Gonzalo Salazar-Simpson, Guido Rud y Juan Pablo Galli, mientras que la dirección estará a cargo de Álex Rodrigo y Jorge Saavedra.

En el apartado técnico, la dirección de fotografía corre por cuenta de Andreu Adam y Víctor Benavides, con diseño de producción de Juan Pedro de Gaspar. Acompañando a los protagonistas, el reparto incluye a Aura Garrido, José Coronado y Margarida Corceiro, entre otros.

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