Puntos Inclusivos en Lomas: amplían la atención de personas con discapacidad

Con nuevas oficinas y operativos en los barrios de Lomas de Zamora , el Municipio sigue fortaleciendo la atención de las personas con discapacidad .

La Agencia de Personas con Discapacidad tiene nuevos Puntos Inclusivos en cinco localidades para que los vecinos puedan hacer trámites, pedir turnos, recibir atención personalizada y asesoramiento legal cerca de su casa. "Todas las semanas brindamos atención en los Centros de Gestión del Municipio (CGM) para acercar nuestros servicios a los barrios y seguir garantizando derechos, inclusión y accesibilidad", destacaron.

Los Puntos Inclusivos funcionan los lunes, de 8 a 14, en el CGM Centenario (Martín Rodríguez) ; martes, de 8 a 14, en el CGM Lomas (Las Heras 2299) ; miércoles, de 8 a 14, en CGM San José (Eva Perón 2940) ; jueves, de 8.30 a 14.30, en el CGM Albertina (Bayona 70) ; y viernes, de 8 a 14, en el CGM Fiorito (Campana 300) .

En cada uno de estos lugares asesorarán a la comunidad sobre el trámite del Certificado Único de Discapacidad (CUD), pensiones no contributivas, acompañamiento legal y social, servicio para niños con TEA, atención a pacientes electrodependientes y las actividades que se desarrollan en el Taller Protegido de Producción, los Centros de Día y el Centro de Rehabilitación Visual.

"También fortalecemos la participación con mesas de trabajo comunitarias, asesoramiento itinerante y programas que acompañan a quienes más lo necesita", indicaron desde la Agencia.

Salud: nuevo consultorio odontológico para niños con TEA

En el Hospital Odontológico del Municipio, ubicado sobre 12 de Octubre y Las Heras, ya está funcionando un consultorio de odontopediatría adaptado especialmente para niños y niñas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

La sala tiene aislamiento acústico y visual con el fin de evitar la sobrecarga sensorial, paredes con pictogramas para reducir la ansiedad y generar un entorno amigable durante las consultas con los profesionales, quienes se encargan de respetar los tiempos de cada paciente priorizando el acompañamiento y el bienestar integral.

"Este nuevo consultorio inclusivo era una demanda de muchas familias que concurren al Servicio TEA y de la población en general que pudimos responder a través de políticas públicas y trabajo articulado", destacaron desde la Agencia de Discapacidad. Las familias interesadas en acceder a este consultorio pueden comunicarse con las redes de la Agencia o consultar al WhatsApp de la Comunidad 11-2193-7726.