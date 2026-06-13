sábado 13 de junio de 2026
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13 de junio de 2026
Por más derechos.

Puntos Inclusivos en Lomas: amplían la atención de personas con discapacidad

Los vecinos tienen nuevos lugares para hacer trámites, pedir turnos, recibir atención personalizada y asesoramiento legal.

Los Puntos Inclusivos funcionan en cinco localidades de Lomas.

Los Puntos Inclusivos funcionan en cinco localidades de Lomas.

Con nuevas oficinas y operativos en los barrios de Lomas de Zamora, el Municipio sigue fortaleciendo la atención de las personas con discapacidad.

La Agencia de Personas con Discapacidad tiene nuevos Puntos Inclusivos en cinco localidades para que los vecinos puedan hacer trámites, pedir turnos, recibir atención personalizada y asesoramiento legal cerca de su casa. "Todas las semanas brindamos atención en los Centros de Gestión del Municipio (CGM) para acercar nuestros servicios a los barrios y seguir garantizando derechos, inclusión y accesibilidad", destacaron.

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Los Puntos Inclusivos funcionan los lunes, de 8 a 14, en el CGM Centenario (Martín Rodríguez); martes, de 8 a 14, en el CGM Lomas (Las Heras 2299); miércoles, de 8 a 14, en CGM San José (Eva Perón 2940); jueves, de 8.30 a 14.30, en el CGM Albertina (Bayona 70); y viernes, de 8 a 14, en el CGM Fiorito (Campana 300).

En cada uno de estos lugares asesorarán a la comunidad sobre el trámite del Certificado Único de Discapacidad (CUD), pensiones no contributivas, acompañamiento legal y social, servicio para niños con TEA, atención a pacientes electrodependientes y las actividades que se desarrollan en el Taller Protegido de Producción, los Centros de Día y el Centro de Rehabilitación Visual.

"También fortalecemos la participación con mesas de trabajo comunitarias, asesoramiento itinerante y programas que acompañan a quienes más lo necesita", indicaron desde la Agencia.

Salud: nuevo consultorio odontológico para niños con TEA

En el Hospital Odontológico del Municipio, ubicado sobre 12 de Octubre y Las Heras, ya está funcionando un consultorio de odontopediatría adaptado especialmente para niños y niñas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

La sala tiene aislamiento acústico y visual con el fin de evitar la sobrecarga sensorial, paredes con pictogramas para reducir la ansiedad y generar un entorno amigable durante las consultas con los profesionales, quienes se encargan de respetar los tiempos de cada paciente priorizando el acompañamiento y el bienestar integral.

"Este nuevo consultorio inclusivo era una demanda de muchas familias que concurren al Servicio TEA y de la población en general que pudimos responder a través de políticas públicas y trabajo articulado", destacaron desde la Agencia de Discapacidad. Las familias interesadas en acceder a este consultorio pueden comunicarse con las redes de la Agencia o consultar al WhatsApp de la Comunidad 11-2193-7726.

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