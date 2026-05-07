Más de 200 adultos mayores de Lomas tuvieron chequeos médicos gratuitos

En una mañana, los vecinos de Lomas se hacen todos los controles.

Más de 200 adultos mayores de Lomas de Zamora ya se hicieron controles médicos y estudios gratuitos a través de las jornadas de medicina preventiva que organiza el Municipio para cuidar la salud y garantizar una buena calidad de vida.

"Resolver todos los chequeos médicos de un año en una sola mañana es posible. Pasó la novena jornada del Programa de Medicina Preventiva para Personas Adultas Mayores y ya son más de 200 vecinos y vecinas que pudieron realizar en este 2026 sus controles de manera rápida y cercana en los HDI de Banfield y de Temperley", destacó la jefa de Gabinete, Sol Tischik, quien indicó que "ya tenemos planificados 3 mil controles para cuidar a nuestra gente".

Todas las semanas, los socios de los centros de jubilados acceden a una evaluación médica integral en el sector de internación de adultos de los Hospitales de Diagnóstico Inmediato de Banfield y Temperley . Los profesionales les hacen análisis de laboratorio, controles médicos clínicos, chequeos de peso y talla, tensión arterial, saturación, radiografías de tórax, electrocardiogramas y vacunación. También les dan turnos para ecografías abdominales, ginecológicas, mamarias y mamografías.

Dame tu Mano, Ubuntu, El Nuevo Renacer de Nocito, 20 de Septiembre, La Esperanza, Casa Bienestar, Villa Sastre, El Alero, La Victoria, Sol de Turdera, El Nuevo Amanecer, Rosedal y La Alegría de Vivir son algunas de las instituciones que ya formaron parte de la tercera edición del programa que lleva adelante la Agencia de Personas Adultas Mayores (AMPAM) en conjunto con la Secretaría de Salud.

Salud y deporte para miles de chicos en Lomas

Entre febrero y abril, el Municipio organizó 11 operativos de salud en clubes de barrio de Lomas para que más de 5 mil chicos y chicas tengan sus aptos físicos gratuitos y hagan deporte de forma segura durante todo el año.

Los operativos se hicieron en Los Halcones (Santa Catalina), Sargento Cabral (Centenario), Villa Amelia (Lamadrid), Villa Rita (Santa Marta), Juventud Unida (Fiorito), Polideportivo Gatica (Budge), El Fortín de Rivarola (Temperley), Villa Independencia (Parque Barón), San Martín (San José), Almafuerte (Lomas) y Sarmiento (Albertina).

En cada una de estas sedes, los profesionales realizaron controles pediátricos, odontológicos, chequeos de peso y talla, tensión arterial, agudeza visual y vacunación. Estos aptos físicos permiten que niños, niñas y adolescentes hagan actividades deportivas durante todo el año tanto en los clubes como en las escuelas.