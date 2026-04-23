Lomas de Zamora
13:44 HS.
22°
jueves 23 de abril de 2026
Lomas de Zamora, ARGENTINA
jueves 23 de abril de 2026
22°
22°
Máxima
16°
Mínima
Humedad:
44%
Presión:
1020hPA
Viento:
N2.24km/h
Viernes.
14°
Mín.
20°
Max.
Sábado.
15°
Mín.
22°
Max.
Domingo.
9°
Mín.
17°
Max.
Escribinos
Buscar
Últimas noticias
Inicio
Lomas
Historias lomenses
Deportes
Nacionales
Sociedad
Espectáculos
Clasificados
Seguinos en:
Últimas noticias
Inicio
Lomas
Nacionales
Sociedad
Deportes
Espectáculos
Clasificados
Inicio
>
23 de abril de 2026
Semaforazo.
La protesta de jubilados contra Javier Milei en Lomas de Zamora
Foto 1/15
Por
Compartí esta foto:
Foto 2/15
Por
Compartí esta foto:
Foto 3/15
Por
Compartí esta foto:
Foto 4/15
Por
Compartí esta foto:
Foto 5/15
Por
Compartí esta foto:
Foto 6/15
Por
Compartí esta foto:
Foto 7/15
Por
Compartí esta foto:
Foto 8/15
Por
Compartí esta foto:
Foto 9/15
Por
Compartí esta foto:
Foto 10/15
Por
Compartí esta foto:
Foto 11/15
Por
Compartí esta foto:
Foto 12/15
Por
Compartí esta foto:
Foto 13/15
Por
Compartí esta foto:
Foto 14/15
Por
Compartí esta foto:
Foto 15/15
Por
Compartí esta foto:
Compartí esta nota en redes sociales:
Dejá tu comentario
Te Puede Interesar
video
Se picó.
Moria Casán fulminó a Fabiana Cantilo por sus dichos sobre Fito Páez y Sofía Gala
Escándalo.
El Turu, ayudante de Pellegrino, fue denunciado por un casino de Las Vegas
Lo que viene.
Vittor, sobre lo que le queda a Banfield: "Nos jugamos la cabeza"
Arrestados.
Robaban en colectivos de Capital y los detuvieron: dos eran de Lomas
Firmeza en el fondo.
Oswaldo Pacheco se afianza en la defensa de Temperley: su idea de juego