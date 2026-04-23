23 de abril de 2026
Semaforazo.

La protesta de jubilados contra Javier Milei en Lomas de Zamora

protesta milei grigera4 Foto 1/15
Por
679048766_1427971682677286_544276802512986114_n Foto 2/15
Por
676764707_1427971692677285_8756988257081535195_n Foto 3/15
Por
678763839_1427971689343952_6364996750463450835_n Foto 4/15
Por
678318908_1427971646010623_680162128338256605_n Foto 5/15
Por
678263714_1427971642677290_7819273609784595728_n Foto 6/15
Por
678189446_1427971686010619_1888425068072478911_n Foto 7/15
Por
677567642_1427971676010620_1512113916559818877_n Foto 8/15
Por
677204171_1427971672677287_3834815427776849690_n Foto 9/15
Por
676868875_1427971639343957_5410890216191306924_n Foto 10/15
Por
676798625_1427971652677289_2937768211270959301_n Foto 11/15
Por
protesta milei grigera2 Foto 12/15
Por
protesta milei grigera Foto 13/15
Por
protesta milei grigera7 Foto 14/15
Por
protesta milei grigera5 Foto 15/15
Por

Dejá tu comentario

Te Puede Interesar

Todo mal entre Moria Casán y Fabiana Cantilo.  video
Se picó.

Moria Casán fulminó a Fabiana Cantilo por sus dichos sobre Fito Páez y Sofía Gala