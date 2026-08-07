viernes 07 de agosto de 2026
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7 de agosto de 2026
Tristeza.

El llanto de Juanicar en su salida de Gran Hermano por la salud de su mamá

Gran Hermano le informó Juanicar que su mamá está internada por problemas cardíacos y el joven actor decidió abandonar el reality de Telefe.

Juanicar dejó Gran Hermano.&nbsp;

Juanicar dejó Gran Hermano. 

Roxana, la mamá de Juan “Juanicar” Caruso, fue internada por un episodio cardíaco en una noticia que pegó muy fuerte en toda la casa de Gran Hermano Generación Dorada. El participante fue informado y luego dejó el reality de Telefe.

La familia del actor se comunicó con la producción tras el cuadro de estrés que sufrió Roxana y es por esa razón que Gran Hermano dialogó con Juanicar dentro del confesionario, informando que sus familiares solicitaron que él se retire de la casa.

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“Juan, tengo que comunicarte algo que no es para alarmarse, tranquilo, confiá en mí, pero sucede lo siguiente: tu mami está atravesando un pequeño problema de salud y tu familia nos pidió que te avisáramos para que abandones del juego. Está todo bien y es tu decisión porque ellos quieren que vos estés atento a estos requerimientos familiares”, comunicó el dueño de la casa. “Sí, obvio. Voy con mi mamá”, contestó.

El apoyo que recibió en Gran Hermano

Al salir del confesionario, Luana Fernández fue la primera en enterarse de lo sucedido con la salud de su mamá y procedió a abrazar a Juan junto con Emmanuel Vich, Alejandra Majluf, Selva Pérez y Yisela “Yipio” Pintos, entre otros.

Roxana, la mamá de Juanicar, ya fue conocida por el público del reality de Telefe debido a que ella ingresó a la casa en un “Congelados” en el que, además de emocionar a su hijo, mostró todo el histrionismo que claramente él supo heredar.

Yipio, que tiempo atrás también salió de la casa de Gran Hermano por la salud de su mamá, trató de llevarle tranquilidad a su compañero y Juanicar rompió en llanto en sus brazos.

Con la salida de Juanicar se dan la particularidades de que el único varón que queda en competencia en Gran Hermano Generación Dorada es Matías Hanssen, y los únicos que permanecieron en la casa desde el comienzo del reality en febrero de 2026 son Luana Fernández, Jennifer “Pincoya” Torres y Yanina Zilli.

Juani gritó “Yipio a la final” antes de irse, y una vez que se cerró la puerta, la uruguaya se quebró desesperadamente en llanto al sufrir una nueva pérdida en la casa más famosa.

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