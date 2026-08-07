Varios municipios del conurbano Sur, afectados por las inspecciones de AySA

La empresa AySA realiza inspecciones en el tramo Lanús-Paitoví de los ríos subterráneos, que forman parte de la red troncal de agua potable. Lanús, Lomas de Zamora, Avellaneda, Ezeiza, Esteban Echeverría y La Matanza fueron afectados esta semana.
AySA realiza inspecciones en el tramo Lanús-Paitoví y advirtió posibles cortes o baja presión en municipios del Sur y Oeste del AMBA.
La empresa AySA realiza inspecciones en el tramo Lanús-Paitoví de los ríos subterráneos, que forman parte de la red troncal de agua potable. Lanús, Lomas de Zamora, Avellaneda, Ezeiza, Esteban Echeverría y La Matanza fueron afectados esta semana.
La inspección forma parte del Programa de Inspección de Ríos Subterráneos 2026, mediante el cual AySA controla el estado estructural de los grandes conductos que transportan agua potabilizada hacia las estaciones elevadoras y, desde allí, a la red domiciliaria.
Las tareas modificaron el funcionamiento de las estaciones elevadoras Constitución, Floresta y La Matanza. Por ese motivo, la empresa informó que podía registrarse una afectación en el servicio desde las 22 del jueves y durante la jornada del viernes 7 de agosto.
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