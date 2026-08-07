Bomberos de Glew organizan una nueva parrilla solidaria para recaudar fondos.

Los Bomberos Voluntarios de Glew realizarán este viernes 7 de agosto una nueva parrilla solidaria para recaudar fondos destinados al crecimiento y al equipamiento del cuartel. La actividad comenzará a las 20 en la sede de Sarmiento 221, ubicada a metros de la estación de Glew, partido de Almirante Brown.

La jornada ofrecerá distintas opciones gastronómicas para quienes quieran acercarse a colaborar con la institución. Según informaron los bomberos a través de sus redes sociales, habrá choripanes y sándwiches de bondiola.

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La iniciativa busca generar recursos para acompañar el funcionamiento cotidiano del cuartel y avanzar con la incorporación de elementos necesarios para la tarea que realizan los voluntarios.

Desde la institución destacaron que el dinero reunido será destinado a fortalecer el equipamiento y mejorar las condiciones para brindar respuesta ante las distintas emergencias que se presentan en Glew y sus alrededores.

La actividad se desarrollará en Sarmiento 221, cerca de la estación ferroviaria de Glew, y comenzará a las 20. Los Bomberos Voluntarios de Glew invitaron a los vecinos a sumarse a la propuesta.

"Ayudarnos es ayudarte", expresaron desde la institución al convocar a la comunidad a participar de esta nueva edición de la parrilla solidaria.