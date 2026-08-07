viernes 07 de agosto de 2026
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7 de agosto de 2026
Solidaridad.

Bomberos de Glew organizan una nueva parrilla solidaria para recaudar fondos

Bomberos Voluntarios de Glew realizarán este viernes una parrilla solidaria para reunir fondos destinados al equipamiento del cuartel.

Bomberos de Glew organizan una nueva parrilla solidaria para recaudar fondos.

Bomberos de Glew organizan una nueva parrilla solidaria para recaudar fondos.

Los Bomberos Voluntarios de Glew realizarán este viernes 7 de agosto una nueva parrilla solidaria para recaudar fondos destinados al crecimiento y al equipamiento del cuartel. La actividad comenzará a las 20 en la sede de Sarmiento 221, ubicada a metros de la estación de Glew, partido de Almirante Brown.

Una propuesta para colaborar con los Bomberos

La jornada ofrecerá distintas opciones gastronómicas para quienes quieran acercarse a colaborar con la institución. Según informaron los bomberos a través de sus redes sociales, habrá choripanes y sándwiches de bondiola.

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La iniciativa busca generar recursos para acompañar el funcionamiento cotidiano del cuartel y avanzar con la incorporación de elementos necesarios para la tarea que realizan los voluntarios.

Desde la institución destacaron que el dinero reunido será destinado a fortalecer el equipamiento y mejorar las condiciones para brindar respuesta ante las distintas emergencias que se presentan en Glew y sus alrededores.

La actividad se desarrollará en Sarmiento 221, cerca de la estación ferroviaria de Glew, y comenzará a las 20. Los Bomberos Voluntarios de Glew invitaron a los vecinos a sumarse a la propuesta.

"Ayudarnos es ayudarte", expresaron desde la institución al convocar a la comunidad a participar de esta nueva edición de la parrilla solidaria.

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