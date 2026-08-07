Preparan en Llavallol el 6° festejo del Día del Niño para más de 150 chicos

Durante todo el año brindan contención y alimentos a los más chicos de Llavallol.

El domingo 30 a partir de las 11 se festejará el 6° Día del Niño consecutivo en el merendero-comedor Sueño Dorado de Llavallol y como cada año están juntando donaciones para más de 150 chicos que van a participar junto a las familias del barrio y alrededores.

Elizabeth Maldonado es la fundadora del espacio solidario ubicado en Rauch 1375 entre Sastre y Dávila, Llavallol y fue quien contó: "Estamos juntando todo lo que se pueda compartir con el barrio el día de la celebración como lo venimos haciendo todos los años".

Creando redes. En Llavallol y junto a la comunidad festejarán el aniversario del Centro Barrial Tinku

Golosinas, juguetes nuevos o usados en buen estado, jugos, galletitas, grasa, harinas, tutucas, palitos salado, budines y bizcochuelos es parte del pedido que lanzaron a través de las redes para que ese día todas las familias puedan sumarse, comer algo rico y divertirse.

Grandes y chicos del barrio espera cada año la fecha con entusiasmo porque todos se llevan un presente y disfrutan de los show en vivo y las sorpresas.

El merendero en Llavallol con compromiso social

Desde que se inauguró el merendero hace seis años, los vecinos encontraron un lugar no sólo para comer un plato caliente de comida, sino también de acompañamiento en el Barrio.

La fundadora del lugar contó que dicho nació por las ganas de ayudar al barrio en el que vivió siempre: "Me crie acá, pero en un momento me mudé, pero cuando volví decidí instalar en mi propia casa el comedor".

La familia de Elizabeth no es la primera vez que lleva al frente una labor social. "Antes de inaugurar Sueño Dorado estuve colaborando en el comedor de mi hermano en La Matanza. Allí, cocinábamos también, yo tenia 18 años aproximadamente por lo que esto lo hice de toda l vida", afirmó.

Más ayuda para el espacio solidario

La función más importante de Sueño Dorado es la asistencia solidaria para los vecinos del barrio. Todos los jueves instalan una olla para brindar un plato de comida caliente.

"Los sábados entregamos el desayuno y el almuerzo. Además, tenemos un taller de alfabetización, apoyo escolar durante todo el año y el ropero solidario que es fundamental sobre todo en la época de baja temperaturas", explicó Elizabeth.

Para que el comedor pueda brindar las dos veces a la semana un plato de comida a los vecinos realizan constantes campañas solidarias.

"Siempre estamos en la búsqueda de alimentos no perecederos, verduras y proteína para cocinar algo rico y nutritivo", especificó la responsable del merendero y añadió que también van a estar recibiendo útiles, libros y todo tipo de donación para entregar a los más chicos.

Para el espacio de Llavallol cada gesto, cada donación es sumamente importante para mantener activa la labor social barrial: "Aunque el aporte sea mínimo es lo que hace la diferencia para que muchos chicos puedan tener su día más feliz", concluyó Elizabeth.