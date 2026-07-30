Así fue el festejo especial en Temperley que unió a abuelos y nietos en un centro de jubilados

Un gran festejo donde participaron más de 60 personas entre abuelos, nietos, bisnietos y toda la familia se desarrolló en el centro de jubilados y pensionados Las Golondrinas de la Sociedad de Fomento Roca de Temperley . En el marco del Día de los Abuelos se unió el barrio en una jornada donde no faltó nada.

Con show en vivo, baile y sobre todo diversión en familia se realizó una jornada de celebración donde pudieron juntarse hasta cuatro generaciones. "Nos puso muy contentas cómo comisión haber logrado reunir a nietos con sus abuelos quienes no perdieron la oportunidad de disfrutar de bailar con sus mayores mostrándose cómodos y alegres", comentó la presidente del centro de jubilados, Stella Maris Campero.

Gracias a la Sociedad de Fomento del Club Roca y al área de Cultura del Municipio de Lomas es que se pudo llevar adelante esta jornada con una gran aceptación y muchas personas del barrio que se sumaron al centro de jubilados que funciona en el espacio ubicado en Senillosa 310, esquina Zorzal, Temperley.

Además de homenajear a todos los abuelos en su día, desde el centro de jubilados y pensionados de Temperley recordaron que hace cuatro años que el espacio para adultos mayores está activo.

"Si bien ya cumplimos estos primeros cuatro años, lo vamos a festejar el domingo 30 de agosto donde también apuntamos a realizar un gran festejo", anticipó la presidente del espacio que nació como una necesidad barrial ya que hay muchos adultos mayores en el barrio, pero no tenían un lugar para juntarse, charlar y realizar actividades.

Fue la sociedad de fomento se impulsó la formación de este espacio de pertenencia para tantas personas que ya hace cuatro años lo visitan todos los sábados que es el día de reunión. El centro de jubilados, actualmente cuenta con más de 50 socios que participan de las actividades que brinda el lugar durante todo el año.

"Todas las mañanas hay taller de memoria, hay clases de folklore los días viernes y la comisión se encarga de hacer manualidad para rifas ya que es un grupo grande y muy trabajador el que hemos creado", resaltó Stella.

Sobre el festejo del 30 de agosto comentaron que ya lo están organizando y esperan que no falte el show en vivo, algo rico para comer y la torta que siempre la dona una de las profes, según especificaron.

Los socios se reúnen en la sociedad de fomento todos los sábados

Los socios del centro de jubilados son muy compañeros y contaron que si bien las reuniones son los sábados en este momento hay muchos que faltan porque tienen que cuidar a sus nietos. "Está complicada la situación para todos y estamos notando que muchos deben ayudar a sus hijos porque tienen que ir a trabajar y ellos no pueden asistir a nuestros encuentros".

La secretaria de Cultura hizo su aporte para el festejo del Día de los Abuelos con el show de Gera y prometieron estar presente también en el aniversario. "Siempre apuntamos a que no haya gastos extras porque el tema de la economía afecta a todos. Pero todos son muy solidarios y siempre sorprenden preparando algo para que compartamos entre todos", confesó la presidente que está el frente del centro de jubilados y pensionados desde que se inauguró el lugar.

Unión, charlas, escuchas, actividades, diversión y movimiento es parte de este espacio que ha crecido mucho en estos cuatro años y agradecen poder contar con ese lugar de pertenencia tan importante para los adultos mayores del barrio de Temperley y alrededores ya que llegan personas de todos lados.

Mirá la torta del festejo