Estrenos de cine: la nueva entrega de Spider-Man y otras tres películas

Los estrenos de cine renuevan la cartelera de esta semana con una nueva de entrega de Spider-Man, protagonizada por Tom Holland junto a un gran elenco. Se suman dos películas argentinas , una de fantasía y un documental , y con una historia española con Juan Minujín.

Síntesis: Han pasado cuatro años desde los sucesos de Sin regreso a casa, y Peter ahora es un adulto que vive completamente solo, tras haberse borrado voluntariamente de la vida y la memoria de sus seres queridos. (Ciencia Ficción, Estados Unidos).

Otros estrenos de cine

Marianela y el cadáver

Directora: Julia Vega.

Elenco: Valentina Oviedo, Lenny Gonzales, Virgina Esparza, Carlos Vaccaro, Ana Tallei, Juan Biselli, Juan Pablo Yevoli, Jose María Celoria.

Síntesis: Marianela, una joven de 19 años, debe revelar un secreto a su complicada madre durante una caótica fiesta de cumpleaños, mientras lidia con un problema mayor: un misterioso cadáver en su armario. (Fantasía, Argentina).

Los domingos

Directora: Alauda Ruiz de Azúa.

Elenco: Blanca Soroa, Patricia López Arnaiz, Miguel Garcés, Juan Minujín, Mabel Rivera.

Síntesis: Una joven de 17 años llena de sueños, está decidiendo qué carrera universitaria debe estudiar, o al menos eso es lo que espera su familia de ella. Pero la joven tiene otros planes que la hacen replantearse su futuro y repensar cuál es su verdadera vocación. (Drama, Francia, España).

La tierra explota

Director: Juan Pablo Lepore.

Síntesis: En un mundo al borde del colapso climático, la megaminería, el fracking y la industria agrotóxica destruyen territorios y enferman a comunidades enteras. Este documental se adentra en la descripción cotidiana de cuatro mujeres que, desde distintos puntos de la Argentina y en la primera línea de resistencia, organizan marchas, bloqueos y acciones directas para defender sus tierras. (Documental, Argentina).