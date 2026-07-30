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30 de julio de 2026
Dolor.

Nicolás Cabré, habló en redes sociales tras la muerte de su hermano: "Agradezco el cariño de siempre"

Nicolás Cabré agradeció en las redes sociales las muestras de cariño recibidas tras la partida de Duilio con una publicación en Instagram.

Nicolás Cabré y hermano.&nbsp;

Nicolás Cabré y hermano. 

"Agradezco la comprensión y el cariño de siempre", escribió el reconocido actor en un breve mensaje en Instagram dirigido a sus seguidores. También pidió disculpas por cancelas funciones de su obra de teatro.

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Nicolás Cabré compartió una historia en su cuenta de Instagram en la que manifestó su agradecimiento por el acompañamiento recibido por parte de familiares, amigos, colegas y fanáticos durante este difícil momento personal.

El posteo de Nicolas Cabre.

El posteo de Nicolas Cabre.

Nicolás Cabré despidió a su hermano

El mensaje llegó días después de que Nicolás Cabré confirmara públicamente la muerte de Duilio con una emotiva despedida.

"Duilito, me parece increíble estar escribiendo esto, pero acá estoy, y con todo el dolor del mundo voy a decirte que fue hermoso que me hayas acompañado en estos 46 año", escribió entonces junto a una fotografía de ambos. "Te amo y nunca jamás te voy a olvidar", concluyó.

La publicación generó una inmediata repercusión en el ambiente artístico y entre sus seguidores, quienes inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo por el difícil momento que atraviesa el intérprete.

Duilio Cabré mantenía un perfil alejado de los medios y trabajaba como taxista. Tiempo atrás, el propio Nicolás había contado que se llevaban apenas un año y ocho meses de diferencia y que habían hecho "absolutamente todo juntos".

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