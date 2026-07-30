Nicolás Cabré, habló en redes sociales tras la muerte de su hermano: "Agradezco el cariño de siempre"

Nicolás Cabré volvió a expresarse en sus redes sociales luego de la muerte de su hermano mayor, Duilio, que falleció con solo 47 años, y agradeció con un sentido posteo las muestras de cariño que recibió en las últimas horas.

"Agradezco la comprensión y el cariño de siempre", escribió el reconocido actor en un breve mensaje en Instagram dirigido a sus seguidores. También pidió disculpas por cancelas funciones de su obra de teatro.

Nicolás Cabré compartió una historia en su cuenta de Instagram en la que manifestó su agradecimiento por el acompañamiento recibido por parte de familiares, amigos, colegas y fanáticos durante este difícil momento personal.

El mensaje llegó días después de que Nicolás Cabré confirmara públicamente la muerte de Duilio con una emotiva despedida.

"Duilito, me parece increíble estar escribiendo esto, pero acá estoy, y con todo el dolor del mundo voy a decirte que fue hermoso que me hayas acompañado en estos 46 año", escribió entonces junto a una fotografía de ambos. "Te amo y nunca jamás te voy a olvidar", concluyó.

La publicación generó una inmediata repercusión en el ambiente artístico y entre sus seguidores, quienes inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo por el difícil momento que atraviesa el intérprete.

Duilio Cabré mantenía un perfil alejado de los medios y trabajaba como taxista. Tiempo atrás, el propio Nicolás había contado que se llevaban apenas un año y ocho meses de diferencia y que habían hecho "absolutamente todo juntos".