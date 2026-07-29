Flor Vigna fulminó a Nicolás Cabré: "Muy mala persona"

Flor Vigna está en la nueva temporada de La Casa de los Famosos México , el reality que visitó Sol Abraham de Gran Hermano hace unos meses atrás, y habló de todo, incluso del mal recuerdo que tiene de Nicolás Cabré.

En su primer día en el reality, recordó la infidelidad de Luciano Castro, habló de sus trabajos en Argentina y liquidó a Nicolás Cabré. Ambos compartieron el elenco de Mi hermano es un clon entre finales de 2018 y principios de 2019.

"En mi primer protagónico, me tocó con un actor muy conocido en mi país, pero es muy neurótico. Actúa muy bien, es muy talentoso, pero todos estábamos esperando que llegue de buen humor", le contó Flor Vigna a una compañera de La Casa de los Famosos.

A pesar de que en ningún momento lo nombró al actor, está claro que se refirió a Nicolás Cabre por las claras referencias que dio en el reality.

Nicolas Cabre y Flor Vigna.

Flor Vigna siguió contra Nicolás Cabré

Flor Vigna siguió hablando de la serie, donde estaban también en el elenco Gimena Accardi, Tomás Fonzi, Luis Machín, Norman Briski y Andrea Bonelli.

"Yo tenía que decir que lo amaba y estaba enamorada en cámara, pero en realidad lo odiaba con todo mi ser porque era muy mala persona con los técnicos, los vestuaristas. Me daba ganas de tener más poder para decirle lo que pensaba", expresó Flor Vigna. "Yo recién empezaba y me arrepiento de haber sido muy sumisa", cerró.