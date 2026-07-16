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16 de julio de 2026
¡Ups!

El blooper de Flor Vigna durante su presentación en un reality

Flor Vigna tuvo una accidentada presentación en La Casa de Los Famosos, en México, el popular reality de Telemundo. "Soy muy torpe", dijo.

Mal momento de Flor Vigna.&nbsp;

Mal momento de Flor Vigna. 

Flor Vigna vivió un insólito episodio en vivo en la televisión de México durante su presentación en la versión de La Casa de los Famosos, un popular reality de Telemundo donde la bailarina argentina se sumó como una de las grandes estrellas.

El martes por la noche se realizó la presentación oficial en vivo en el ciclo que conduce la presentadora Wendy Guevara y Flor Vigna fue protagonista del blooper.

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El inconveniente fue al entrar al estudio, quiso sentarse en el sillón dispuesto para la entrevista, tuvo un error de cálculos y terminó en tirada en el piso del estudio.

Fue entonces que Wendy se acercó para ayudarla mientras las carcajadas se potenciaban en el estudio pero Flor Vigna se levantó rápidamente.

"Es que soy muy torpe, menos mal que no se vio nada", dijo la artista para salir del paso ante el incómodo momento que le tocó vivir en el reality.

La presentación de Flor Vigna

En la charla de presentación, Flor Vigna contó que llegaba a México con mucha ilusión y ganas de ser parte del popular reality de Telemundo.

"Soy artista desde hace 12 años, pude cumplir todos mis sueños en la Argentina pero cuando tuve un problema de salud y terminé una relación, se me abrió una puerta en México y bueno... vengo a cumplir el sueño de ser artista internacional”, sostuvo. Si bien la presentación se realizó esta semana, el reality empezará el próximo 26 de julio.

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