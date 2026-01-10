sábado 10 de enero de 2026
10 de enero de 2026
Moria Casán liquidó a Flor Vigna al escuchar su tema dedicado a Luciano Castro

Flor Vigna hizo una tema dedicada a su ex Luciano Castro, luego que el actor fuera infiel a Griselda Siciliani, y Moria Casán fue contundente.

Moria Casán contra Flor Vigna. 

Flor Vigna lleva un tiempo dedicándose de lleno al mundo de la música y está autogestionando su carrera artística.Y ahora anunció el lanzamiento de su nueva canción de manera polémica: miró a la cámara e inició el video diciendo ‘oye, guapa’, en relación al audio que Luciano Castro le mandó a la tercera en discordia.

Moria Casán contra Wanda Nara. 
Moria Casán fulminó a Wanda Nara por los "24 cm" de Martín Migueles

Luciano Castro, comprometido con unos audios. 
Todo mal.

Los audios de Luciano Castro y la joven con la que habría engañado a Griselda
Y Moria Casán fue letal: “Ella hace de todo: es influencer, baila, boxea, pero el falta pegarla en el canto. Se esfuerza, sí, pero no la pega. Está autogestionando todo”.

Moria Casán, durísima contra Flor Vigna

“Es una canción nueva que hizo, que no se llama ‘oye guapa’, pero para viralizarla empezó este video con esa frase”, agregó Naza Di Serio. Y Moria Casán blanqueó: “Ella se quedó en enganchada con la parte genital de él”.

Flor Vigna y Luciano Castro están separados.
Moria Casán dijo Flor Vigna sigue enganchada con Luciano Castro.

“Una vez lo comparó con Nico Occhiato y, sin decirlo, dijo que estaba encontrando la felicidad en ese sentido. Dijo que Luciano era bueno de manera horizontal. Parece que no puede largar esa parte”, añadió Moria Casán.

Gustavo Méndez recordó que Luciano Castro le fue infiel a Flor Vigna con Griselda Siciliani. “Debe estar disfrutando de esta venganza con el plato frío”, dijo, al mismo tiempo que María Fernanda Callejón respaldó a Flor: “Hay una manera de monetizar lo que te pasa y hacer catarsis con el arte” dijo.

