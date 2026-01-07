Los audios de Luciano Castro y la joven con la que habría engañado a Griselda Siciliani

Luego de haber compartido el audio que confirma todo, la panelista fue por más y compartió un segundo mensaje de voz en el que quedó confirmado que Castro “le jugó la de enamorado” a Sarah Borrell.

“Buen día, guapa. Desde ayer que solo pensé en tí hasta hoy, que me levanté pensando en tí. No sé dónde estás, pero yo tengo que ir a filmar a Bilbao. Me gustaría saber si antes de irme te puedo dar un abrazo o un beso, verte, dime tú”, le dijo Luciano Castro a la joven danesa.

Y siguió: “Sino no pasa nada, me iré y a la vuelta hablamos. No sé dónde estás en tus mañanas, si curras, trabajas o duermes. No quiero ser un gilipollas, ni atosigar ni molestar. Me crucé con una mujer guapa y ya”.

image Sarah Borrell, la supuesta amante de Luciano Castro.

“Acá hay varias mentiras: primero el español de Luciano Castro, y después que le dijo que iba a grabar a Bilbao, pero era mentira”, expuso Matías Vázquez en el programa de El Trece.

Mientras tanto, Luciano Castro está pasando unos días de vacaciones con Griselda Siciliani en Brasil. Por el momento ninguno de los dos habló del tema.