miércoles 07 de enero de 2026
Escribinos
7 de enero de 2026
Todo mal.

Los audios de Luciano Castro y la joven con la que habría engañado a Griselda Siciliani

Salieron a la luz una serie de audios de Luciano Castro y una joven danesa con la que habría engañado a Griselda Siciliani mientras estuvo en España.

Luciano Castro, comprometido con unos audios.&nbsp;

Luciano Castro, comprometido con unos audios. 

Luego de haber compartido el audio que confirma todo, la panelista fue por más y compartió un segundo mensaje de voz en el que quedó confirmado que Castro “le jugó la de enamorado” a Sarah Borrell.

Lee además
Ian Lucas y Evangelina Anderson. 
¿Qué onda?

Ian Lucas habló tras los rumores con Evangelina Anderson: "Lo que ven..."
Antonela Roccuzzo y Momi Giardina, amigas. 
Buena onda.

Messi confirmó la inesperada amistad de Antonela y Momi Giardina
Embed

“Buen día, guapa. Desde ayer que solo pensé en tí hasta hoy, que me levanté pensando en tí. No sé dónde estás, pero yo tengo que ir a filmar a Bilbao. Me gustaría saber si antes de irme te puedo dar un abrazo o un beso, verte, dime tú”, le dijo Luciano Castro a la joven danesa.

Más audios que comprometen a Luciano Castro

Y siguió: “Sino no pasa nada, me iré y a la vuelta hablamos. No sé dónde estás en tus mañanas, si curras, trabajas o duermes. No quiero ser un gilipollas, ni atosigar ni molestar. Me crucé con una mujer guapa y ya”.

image
Sarah Borrell, la supuesta amante de Luciano Castro.

Sarah Borrell, la supuesta amante de Luciano Castro.

“Acá hay varias mentiras: primero el español de Luciano Castro, y después que le dijo que iba a grabar a Bilbao, pero era mentira”, expuso Matías Vázquez en el programa de El Trece.

Mientras tanto, Luciano Castro está pasando unos días de vacaciones con Griselda Siciliani en Brasil. Por el momento ninguno de los dos habló del tema.

Temas
Seguí leyendo

Ian Lucas habló tras los rumores con Evangelina Anderson: "Lo que ven..."

Messi confirmó la inesperada amistad de Antonela y Momi Giardina

Claudia Ciardone contra Martín Migueles, el novio de Wanda: "Es maleducado"

Cómo fue el picante debut de Yanina Latorre en MasterChef Celebrity

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Ciro, cantante de Los Piojos.  video
Mírenla.

Con quién está viviendo un romance Ciro de Los Piojos

Las más leídas

Te Puede Interesar

Luis López lleva sus goles a Uruguay.
Cruza el charco.

El nuevo destino para Luis López tras su salida de Temperley