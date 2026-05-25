Una charla gratuita en Banfield analizará las internas políticas tras la Revolución de Mayo

El conversatorio se hará en Banfield, con entrada libre y gratuita para todos los amantes de la historia nacional.

La Asociación Cultural Belgraniana de Lomas de Zamora realizará, el próximo sábado 30 de mayo, un conversatorio sobre la Revolución de Mayo, donde. La propuesta se realizará en Banfield y será con entrada libre y gratuita, donde se buscará profundizar en los distintos debates históricos que surgieron alrededor del nacimiento de la patria.

“1810: Revolución de la Patria” es el nombre que llevará el conversatorio, el cual estará a cargo del disertante Gabriel Morán , quien se desempeña como profesor de historia y que gentilmente aceptó colaborar con la Asociación Cultural Belgraniana. La charla se llevará a cabo a partir de las 17.45 en la sede ubicada en Cochabamba 131 (Banfield).

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“Lo ocurrido en mayo de 1810 no fue un movimiento separatista antiespañol, sino un episodio de la revolución democrática que estalló en todo el mundo hispanoamericano. Los sectores populares, a través de sus líderes, intentaron tomar las riendas de su destino contra los privilegios coloniales y la tiranía del absolutismo monárquico”, dijo Raúl Calcagno , integrante de la institución local, sobre los temas que se tratarán en el conversatorio.

Lo ocurrido en mayo de 1810 no fue un movimiento separatista antiespañol, sino un episodio de la revolución democrática que estalló en todo el mundo hispanoamericano. Los sectores populares, a través de sus líderes, intentaron tomar las riendas de su destino contra los privilegios coloniales y la tiranía del absolutismo monárquico Lo ocurrido en mayo de 1810 no fue un movimiento separatista antiespañol, sino un episodio de la revolución democrática que estalló en todo el mundo hispanoamericano. Los sectores populares, a través de sus líderes, intentaron tomar las riendas de su destino contra los privilegios coloniales y la tiranía del absolutismo monárquico

“Fue una guerra civil entre dos formas de entender el mundo y no entre dos naciones. Los revolucionarios locales estaban influenciados por las ideas liberales, basada en la idea soberana de que la autoridad emerge del pueblo”, acotó Calcagno, quien ocupa el cargo de secretario académico de la Asociación Cultural Belgraniana de Lomas de Zamora.

Además, durante la charla se hablará sobre lo que sucedió luego de la Revolución de Mayo, centrándose en el conflicto civil que se desató en las Provincias Unidas del Río de la Plata para determinar el ritmo de la independencia y la estructura del nuevo gobierno.

Los morenistas (liderados por Mariano Moreno) planteaban una soberanía popular, transformaciones sociales a través de una postura política radicalizada y una economía intervencionista estatal de desarrollo industrial, mientras que los saavedristas (dirigidos por Cornelio Saavedra) proponían una postura más conservadora, con un cambio de gobierno que mantenga las mismas estructuras políticas y sociales del período colonial, pero a cargo de los criollos. Este asunto también será expuesto por el disertante Morán, quien “cuenta con grandes dotes como profesor de historia, además de ser un profundo conocedor del tema”.

58272973-6efb-4b62-b61b-5b80e58ee31d Los hermanos Raúl y Abel Calcagno están al frente de la Asociación Cultural Belgraniana de Lomas de Zamora.

De esta manera, la Asociación Cultural Belgraniana de Lomas de Zamora volverá a abrir sus puertas para generar un espacio de reflexión y debate sobre uno de los momentos más trascendentales de la historia argentina, con una propuesta pensada tanto para apasionados por la historia como para vecinos interesados en conocer más sobre los orígenes del país.