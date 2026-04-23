Escuelas de Lomas tendrán salidas a museos, parques e instituciones

El Museo Malvinas de Lomas es una de las salidas para escuelas.

Para conocer más sobre la historia y la identidad local, las escuelas de Lomas de Zamora tendrán salidas educativas organizadas por el Municipio a museos , parques e instituciones emblemáticas.

A través del programa Descubrir Lomas , durante el año se van a realizar 250 visitas para que estudiantes de todos los niveles tengan la oportunidad de conocer diferentes lugares históricos y revalorizar a grandes personalidades que dejaron un legado fundamental para la ciudad.

Orgullo local. Una joven de Lomas fue elegida para un programa espacial en Estados Unidos

"Descubriendo a Diego" es un recorrido por lugares de Fiorito que fueron centrales en la vida de Maradona como su casa natal, la escuela primaria y el potrero donde jugaba al fútbol. La idea es que los participantes conecten con aspectos que trascienden lo deportivo y reflexionen sobre el rol que tuvo el ídolo a nivel social y comunitario.

En Fiorito hay un recorrido por lugares centrales en la vida de Maradona.

Por su parte, Camino Cortázar es un circuito a pie por las calles de Banfield que invita a descubrir la huella del escritor en el barrio donde pasó su infancia y adolescencia. El recorrido incluye los murales inspirados en sus obras literarias.

Alumnos y docentes también podrán recorrer la Reserva Santa Catalina, un lugar que tiene un gran valor ambiental, histórico y social. Los guardaparques estarán a cargo de la visita guiada por senderos y bosques para observar especies de flora y fauna nativa.

salidas educativas Camino Cortázar, una propuesta sobre el escritor que vivió en Banfield.

Las iniciativa además tendrá salidas educativas al Museo Americanista y la Plaza Grigera, el Espacio para la Memoria (Ex Pozo de Banfield), Parque Albertina, Paseo Turdera, Cooperativa Cotramel, Museo Malvinas, Concejo Deliberante, Destacamento de Bomberos de San José, Museo Pío Collivadino, Escuela de Jardinerína (Emajea) y Parque Solar Diego Maradona.

En la página de Descubrir Lomas está toda la información sobre cada lugar, sus propuestas y la posibilidad de descargar material pedagógico. Las escuelas interesadas en recibir orientación o solicitar una salida educativa tienen que mandar un mail a [email protected].

Una plataforma para descubrir la historia de Lomas de Zamora

La semana pasada se presentó Descubrir Lomas, un nueva página web que invita a explorar y fortalecer la identidad local a través de herramientas para trabajar en las instituciones educativas y compartir con las familias y organizaciones de la comunidad.

"Desde el Gobierno de la Comunidad queremos caminar a par de cada institución y de cada familia para potenciar esa historia extraordinaria que nos une y, sobre todo, construir juntos un futuro mejor", señaló el intendente Federico Otermín y destacó que "Descubrir Lomas es una herramienta que diseñamos con amor por Lomas para que cada escuela y todos los que sientan curiosidad tengan la posibilidad de acceder de primera mano a todo eso que nos hace únicos".