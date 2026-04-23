jueves 23 de abril de 2026
Escribinos
23 de abril de 2026
Organizadas por el Municipio.

Escuelas de Lomas tendrán salidas a museos, parques e instituciones

Las visitas guiadas para estudiantes y docentes buscan fortalecer los conocimientos sobre la historia e identidad local.

El Museo Malvinas de Lomas es una de las salidas para escuelas.

El Museo Malvinas de Lomas es una de las salidas para escuelas.

salidas educativas2

Para conocer más sobre la historia y la identidad local, las escuelas de Lomas de Zamora tendrán salidas educativas organizadas por el Municipio a museos, parques e instituciones emblemáticas.

A través del programa Descubrir Lomas, durante el año se van a realizar 250 visitas para que estudiantes de todos los niveles tengan la oportunidad de conocer diferentes lugares históricos y revalorizar a grandes personalidades que dejaron un legado fundamental para la ciudad.

Lee además
Jana fue seleccionada junto a otros 49 jóvenes para ser parte de un programa de radioafición internacional. Representará a Argentina en Estados Unidos.
Orgullo local.

Una joven de Lomas fue elegida para un programa espacial en Estados Unidos
Buscan fortalecer la participación ciudadana en Lomas de Zamora.
Del 2 al 16 de mayo.

Lomas abre la inscripción al Registro de Mayores Contribuyentes

"Descubriendo a Diego" es un recorrido por lugares de Fiorito que fueron centrales en la vida de Maradona como su casa natal, la escuela primaria y el potrero donde jugaba al fútbol. La idea es que los participantes conecten con aspectos que trascienden lo deportivo y reflexionen sobre el rol que tuvo el ídolo a nivel social y comunitario.

salidas educativas6
En Fiorito hay un recorrido por lugares centrales en la vida de Maradona.

En Fiorito hay un recorrido por lugares centrales en la vida de Maradona.

Por su parte, Camino Cortázar es un circuito a pie por las calles de Banfield que invita a descubrir la huella del escritor en el barrio donde pasó su infancia y adolescencia. El recorrido incluye los murales inspirados en sus obras literarias.

Alumnos y docentes también podrán recorrer la Reserva Santa Catalina, un lugar que tiene un gran valor ambiental, histórico y social. Los guardaparques estarán a cargo de la visita guiada por senderos y bosques para observar especies de flora y fauna nativa.

salidas educativas
Camino Cortázar, una propuesta sobre el escritor que vivió en Banfield.

Camino Cortázar, una propuesta sobre el escritor que vivió en Banfield.

Las iniciativa además tendrá salidas educativas al Museo Americanista y la Plaza Grigera, el Espacio para la Memoria (Ex Pozo de Banfield), Parque Albertina, Paseo Turdera, Cooperativa Cotramel, Museo Malvinas, Concejo Deliberante, Destacamento de Bomberos de San José, Museo Pío Collivadino, Escuela de Jardinerína (Emajea) y Parque Solar Diego Maradona.

En la página de Descubrir Lomas está toda la información sobre cada lugar, sus propuestas y la posibilidad de descargar material pedagógico. Las escuelas interesadas en recibir orientación o solicitar una salida educativa tienen que mandar un mail a [email protected].

Una plataforma para descubrir la historia de Lomas de Zamora

La semana pasada se presentó Descubrir Lomas, un nueva página web que invita a explorar y fortalecer la identidad local a través de herramientas para trabajar en las instituciones educativas y compartir con las familias y organizaciones de la comunidad.

"Desde el Gobierno de la Comunidad queremos caminar a par de cada institución y de cada familia para potenciar esa historia extraordinaria que nos une y, sobre todo, construir juntos un futuro mejor", señaló el intendente Federico Otermín y destacó que "Descubrir Lomas es una herramienta que diseñamos con amor por Lomas para que cada escuela y todos los que sientan curiosidad tengan la posibilidad de acceder de primera mano a todo eso que nos hace únicos".

Temas
Seguí leyendo

Una joven de Lomas fue elegida para un programa espacial en Estados Unidos

Lomas abre la inscripción al Registro de Mayores Contribuyentes

Deporte e inclusión en Lomas: vuelven los entrenamientos de rugby mixto

Llevaban mercadería de contrabando por $27 millones en Budge y terminaron detenidos

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
El remisero detenido tiene prisión domiciliaria.
Será juzgado.

Nueva fecha de juicio contra el remisero detenido por la muerte de un jubilado en Budge

Las más leídas

Te Puede Interesar

Incautaron una gran cantidad de cajas con mercadería de contrabando.
Los descubrieron.

Llevaban mercadería de contrabando por $27 millones en Budge y terminaron detenidos