Deporte e inclusión en Lomas: vuelven los entrenamientos de rugby mixto

Desde el Municipio siguen organizando actividades deportivas para fortalecer la inclusión en Lomas de Zamora . Este viernes, a las 11, vuelven los entrenamientos de rugby mixto abiertos a la comunidad.

El encuentro gratuito organizado por la Agencia de Personas con Discapacidad se llevará a cabo en el Parque de Lomas , ubicado sobre la Avenida Frías 1115. "Es una excelente oportunidad para fomentar la inclusión, la actividad física y la recreación en un entorno accesible y seguro. Trabajamos para generar espacios donde todas las personas puedan desarrollarse, compartir y sentirse parte de una comunidad que las acompaña", destacaron.

Vecinos de todas las edades pueden sumarse a la actividad pensada para generar un espacio de encuentro, compañerismo y diversión bajo la premisa del deporte como herramienta de unión e igualdad. No es necesario tener experiencia previa en el rugby o haber jugado en alguna ocasión para participar de la experiencia que el año pasado como jugadores a integrantes del Taller Protegido, los Centros de Día N°1 y N°3, Centro VAE y el Hogar San Carlos.

El Parque de Lomas tiene una cancha de rugby de césped sintético con medidas reglamentarias profesionales que es utilizada para potenciar los entrenamientos, competencias y actividades destinadas a la comunidad. En el predio hay otras actividades inclusivas como boccia, goalball, atletismo y natación.

Un espacio de contención para jubilados con discapacidad

Para que los vecinos que se jubilan sigan teniendo un lugar de contención, socialización y recreación, el Municipio inauguró un Centro de Día para adultos mayores con discapacidad.

Este nuevo espacio funciona de lunes a viernes, de 14 a 18, en la calle Entre Ríos 1060. Ahí van adultos mayores con discapacidad que antes formaban parte de los Talleres Protegidos y ahora tienen actividades culturales, recreativas y acompañamiento terapéutico para garantizarles una buena calidad de vida.

"Cuando los operarios de los talleres protegidos se jubilan, muchas familias y referentes afectivos se preocupan porque esa persona con discapacidad ya no va a tener la rutina de ir al taller. Con este nuevo Centro de Día estamos ofreciendo un espacio seguro para que disfruten de talleres de arte, cultura y teatro ya sin la obligación de tener que trabajar y con acompañamiento terapéutico para su bienestar integral", destacó el director ejecutivo de la Agencia de Personas con Discapacidad, Mauro Stefanizzi.