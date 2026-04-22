miércoles 22 de abril de 2026
Escribinos
22 de abril de 2026
Organizados por el Municipio.

Deporte e inclusión en Lomas: vuelven los entrenamientos de rugby mixto

Vecinos de todas las edades pueden sumarse a la jornada que se realizará este viernes en el Parque de Lomas.

Los entrenamientos se realizarán en el Parque de Lomas.

Los entrenamientos se realizarán en el Parque de Lomas.

El encuentro gratuito organizado por la Agencia de Personas con Discapacidad se llevará a cabo en el Parque de Lomas, ubicado sobre la Avenida Frías 1115. "Es una excelente oportunidad para fomentar la inclusión, la actividad física y la recreación en un entorno accesible y seguro. Trabajamos para generar espacios donde todas las personas puedan desarrollarse, compartir y sentirse parte de una comunidad que las acompaña", destacaron.

Lee además
La nueva Agencia de Discapacidad de Lomas seguirá promoviendo la inclusión de la comunidad.
Nueva área.

Crearon una Agencia de Discapacidad en Lomas para fortalecer la inclusión
Lomas tiene una nueva Agencia de Discapacidad para fortalecer la inclusión.
Inclusión.

Lomas: mejoran la atención y el acceso a derechos para personas con discapacidad

Vecinos de todas las edades pueden sumarse a la actividad pensada para generar un espacio de encuentro, compañerismo y diversión bajo la premisa del deporte como herramienta de unión e igualdad. No es necesario tener experiencia previa en el rugby o haber jugado en alguna ocasión para participar de la experiencia que el año pasado como jugadores a integrantes del Taller Protegido, los Centros de Día N°1 y N°3, Centro VAE y el Hogar San Carlos.

El Parque de Lomas tiene una cancha de rugby de césped sintético con medidas reglamentarias profesionales que es utilizada para potenciar los entrenamientos, competencias y actividades destinadas a la comunidad. En el predio hay otras actividades inclusivas como boccia, goalball, atletismo y natación.

Un espacio de contención para jubilados con discapacidad

Para que los vecinos que se jubilan sigan teniendo un lugar de contención, socialización y recreación, el Municipio inauguró un Centro de Día para adultos mayores con discapacidad.

Este nuevo espacio funciona de lunes a viernes, de 14 a 18, en la calle Entre Ríos 1060. Ahí van adultos mayores con discapacidad que antes formaban parte de los Talleres Protegidos y ahora tienen actividades culturales, recreativas y acompañamiento terapéutico para garantizarles una buena calidad de vida.

"Cuando los operarios de los talleres protegidos se jubilan, muchas familias y referentes afectivos se preocupan porque esa persona con discapacidad ya no va a tener la rutina de ir al taller. Con este nuevo Centro de Día estamos ofreciendo un espacio seguro para que disfruten de talleres de arte, cultura y teatro ya sin la obligación de tener que trabajar y con acompañamiento terapéutico para su bienestar integral", destacó el director ejecutivo de la Agencia de Personas con Discapacidad, Mauro Stefanizzi.

Temas
Seguí leyendo

Crearon una Agencia de Discapacidad en Lomas para fortalecer la inclusión

Lomas: mejoran la atención y el acceso a derechos para personas con discapacidad

Lomas de Zamora corrió para concientizar sobre el autismo: las mejores fotos

"Plim Plim, Energía Musical" llega al Teatro Coliseo de Lomas

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
La camioneta fue incautada por la Policía.
Cinco detenidos.

Son de Lomas y los detuvieron por robarse $13 millones de un comercio en La Pampa

Las más leídas

Te Puede Interesar

Banfield y Lanús se cruzan de nuevo: la Reserva busca revancha
Clásico del Sur.

Banfield y Lanús se cruzan de nuevo: la Reserva busca revancha