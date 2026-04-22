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"Plim Plim, Energía Musical" llega al Teatro Coliseo de Lomas de Zamora

“Plim Plim, Energía Musical” sale a escena con su propuesta musical y multimedia para toda la familia en el Teatro Coliseo de Lomas de Zamora.

Diario La Unión | Edgardo Solano
Por Edgardo Solano
Plim Plim llega a Lomas de Zamora.&nbsp;

Plim Plim llega a Lomas de Zamora. 

“Plim Plim, Energía Musical”, el exitoso espectáculo en formato recital que ya conquistó a miles de familias en Latinoamérica y ganador del Martín Fierro al Mejor Infantil 2025, sale a escena con su propuesta para toda la familia el domingo al Teatro Coliseo de Lomas de Zamora.

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Plim Plim llega al Teatro Coliseo de Lomas de Zamora.

Plim Plim llega al Teatro Coliseo de Lomas de Zamora.

Plim Plim hace escala en Lomas de Zamora

De la mano de su creador, Guillermo “Tita” Pino, Plim Plim y sus amigos se han convertido en el fenómeno infantil de mayor crecimiento en habla hispana. En 2025, su gira internacional recorrió más de 70 ciudades en 10 países. Este regreso a Lomas de Zamora se produce luego de casi dos años, cuando se presentó en octubre de 2024.

“Plim Plim surge de una animación de Guillermo Pino en 2011 de Disney Junior y tiempo después se mudó a YouTube, donde se transformó en consumo familiar número uno”, le cuenta Mariano Pitarch, director de la propuesta, a La Unión.

En YouTube, el universo de Plim Plim supera a las llamadas “vacas sagradas” del mundo del streaming y se transformó en el canal con mayor cantidad de reproducciones.

“Hemos logrando conectar a la familia con los valores positivos. No somos los inventores de por favor, perdón y gracias, ni del cuidado del medio ambiente, pero llevamos esos mensajes”, señala.

El espectáculo es ideal para toda la familia y hasta las salas se pueblan de cochecitos para bebés en cada función. “Es algo inédito, somos la primera salida familiar para muchos chicos. Nos encargamos de construir recuerdos, somos protagonistas de ese recuerdo”, señala.

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Plim Plim, junto a sus inseparables amigos Nesho, Hoggie, Bam, Aquarella y Mei Li, llevarán a descubrir la mejor manera de llenarse de energía para vivir aventuras inolvidables.

Un show 100% interactivo donde no faltarán los clásicos que todos aman: “Cabeza, hombro, rodilla, pies”, “Aram sam sam”, “Cerdito enojón” y el último gran éxito “Abejita Chiquitita”, que ya supera los 1.400 millones de reproducciones en YouTube.

MÁS INFO

“Plim Plim, Energía Musical”, domingo a las 16 en el Teatro Coliseo de Lomas de Zamora, España 55. Entradas en Plateauno.

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