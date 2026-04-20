Lo mejor de la Expocomics de Banfield, en imágenes

20 de abril de 2026
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El mundo del cómic, la ilustración y la cultura medieval desembarcó en Banfield con una propuesta abierta a toda la comunidad.

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