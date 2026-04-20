Lo mejor de la Expocomics de Banfield, en imágenes

Banfield tuvo una edici\u00f3n especial de la Expocomics dedicada ciento por ciento al amor por las historietas. Fue este domingo en la Plaza del Campe\u00f3n, con un evento abierto y gratuito pensado para ser disfrutado en familia. Durante el evento, los vecinos se encontraron con dibujantes, quienes expusieron sus mejores historietas y fanzines. Adem\u00e1s, hubo recreacionismo medieval y un concurso de dibujo. Como si eso fuera poco, tambi\u00e9n se mostraron joyas de colecci\u00f3n y se llevaron a cabo lanzamientos editoriales in\u00e9ditos. Pero, sin duda, uno de los momentos m\u00e1s importantes del evento fue el desfile cosplay: los vecinos asistieron caracterizados como su personaje favorito de c\u00f3mic o fantas\u00eda y tendr\u00e1n la chance de mostrar los atuendos en una caminata inolvidable. Las mejores fotos de la Expocomics