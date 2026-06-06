Lomas de Zamora: desvalijó una casa, chocó a un policía, pero recuperó la libertad tras cinco días internado

Un hombre acusado de participar en una violenta entradera contra un jubilado de 75 años en Lomas de Zamora recuperó la libertad luego de permanecer cinco días internado en el Hospital Gandulfo, pese a haber sido detenido durante un allanamiento en el que intentó escapar y atropelló a un policía.

El hecho investigado ocurrió el pasado 8 de mayo, cuando la víctima se encontraba en su vivienda de la calle Chimento al 1500 y fue sorprendido durante la madrugada por dos delincuentes. Según la denuncia, los asaltantes le robaron alhajas, dos televisores Smart TV y una suma cercana a los 10 millones de pesos en efectivo.

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A partir de las tareas investigativas realizadas por personal de la Comisaría 1°, los efectivos lograron identificar a uno de los presuntos autores y localizar su domicilio en Parque Barón. Con intervención del Juzgado de Garantías 1, se ordenó un allanamiento que se concretó el 18 de mayo.

De acuerdo al parte policial, al momento de irrumpir en la vivienda ubicada sobre la calle Cervantes al 900, el sospechoso identificado como Osvaldo Miguel Duartes , de 41 años, intentó escapar a bordo de un Fiat Argo que estaba estacionado en el garaje.

Entradera Las herramientas usadas durante la entradera.

Liberado tras cinco días internado

En la maniobra, aceleró contra el personal policial y embistió al subcomisario Esteban Palma, quien sufrió heridas leves en una pierna y un brazo. Ante esa situación, un efectivo del Grupo de Apoyo Departamental efectuó un disparo con su arma reglamentaria, impactando al acusado en el tórax.

Pese a la herida, Duartes continuó la fuga hasta ser interceptado a pocos metros. Luego fue trasladado al Hospital Gandulfo, donde permaneció internado fuera de peligro.

Entradera (2) Un televisor, parte del botín robado.

Durante el operativo también se secuestró el Fiat Argo utilizado para la fuga, que tenía una patente colocada correspondiente a otro vehículo y pedido de secuestro por robo. Además, los investigadores hallaron una réplica de arma de fuego, herramientas presuntamente utilizadas para cometer robos y un Smart TV que pertenecía a la víctima.

Sin embargo, tras cinco días de internación, el acusado recuperó la libertad por disposición del Juzgado de Garantías. Como medida cautelar, se le impuso la prohibición de acercarse a la víctima mientras avanza la investigación judicial.