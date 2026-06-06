Maltrato animal: rescataron más de 100 aves exóticas en cautiverio

La Policía Federal Argentina rescató más de 100 aves exóticas en cautiverio en el partido de La Matanza . Varias de ellas tenían signos de maltrato animal y fueron trasladadas a Lomas de Zamora para su recuperación.

La investigación empezó a partir de una denuncia presentada por la Gendarmería Nacional Argentina, sobre posibles maniobras de venta prohibida de pájaros exóticos protegidos por la ley.

Otra versión. La familia de Turdera denunciada por maltrato animal negó todo

El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón delegó el caso a los detectives del Departamento Delitos Ambientales. El análisis de redes sociales y los rastrillajes permitieron identificar una vivienda ubicada en la calle Pekín al 4000, en Isidro Casanova, donde se guardaban y vendían animales sin documentación respaldatoria que acreditara la legítima tenencia y su venta legal.

El responsable del negocio ilegal era un hombre mayor de edad, quien sería el dueño de la casa. A partir de esa información, el juzgado interviniente ordenó allanar de urgencia la vivienda.

Allanamiento en La Matanza

En el operativo, la Policía Federal rescató a 105 aves de distintas especies, como jilguero dorado, corbatita común, cardenal copete rojo, loro hablador, cotorra común, canario doméstico. También hallaron algunos cobayos. Algunos ejemplares tenían evidentes signos de maltrato animal y otros estaban muertos.

rescate aves La Policía Federal rescató a las aves.

La Brigada de Control Ambiental de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación colaboró para identificar, evaluar y resguardar a las especies. El juez ordenó trasladarlas al centro de Zoonosis de Lomas de Zamora y a la Fundación Temaikén para su resguardo, evaluación veterinaria y recuperación.

Por su parte, el responsable de la venta de estas especies quedó imputado por infracción a las leyes 22.421 (conservación de la fauna) y 14.346 (maltrato de animales).