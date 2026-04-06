Tiene 15 años y se presentará por primera vez en el Teatro de Lomas

Con una carrera que comenzó cuando tenía apenas 8 años, Simón Díaz Fracas sueña en grande. Con 15 años estudia en el Conservatorio Julián Aguirre de Banfield , prepara la presentación de su disco y anunció que estará por primera vez en el escenario del Teatro del Municipio de Lomas .

Simón siempre quiso dedicarse a la música y tuvo una inspiración que lo llevó a escribir y cantar sus propias canciones. "Recuerdo aquella nota que le hicieron a mi hijo en La Unión cuando presentó su primer disco a los 8 años y seguimos acompañándolo en este camino, trabajando de forma autogestiva con un equipo de amigos que cubren los lugares que una banda necesita, desde técnicos, productores, diseñadores gráficos, fotógrafos porque seguimos apostando al arte", señaló la mamá del joven cantautor de rock, Luisina Fracas.

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La seriedad con que a sus 15 años se toma la música es fundamental para que ese grupo de personas detrás de él lo acompañen. Por el momento, Simón está en el secundario y además comenzó a prepararse como artista que es lo que más le gusta. "Entendemos que para él es fundamental que lo acompañemos, que crezcamos juntos porque esto se vuelve cada día más profesional porque además tenemos la convicción de la calidad y la seriedad con la que él está componiendo su música y sus letras", detalló la mamá con orgullo.

Sobre la primera presentación que hará Simón en el Teatro del Municipio de Lomas (Manuel Castro 262) contaron: "Es muy importante para nosotros ya que la invitación fue sorpresiva".

Fue el dúo llamado Ambix que toca batería y piano con sintetizadores, efectos y bases que largan desde computadora, quien convocó a Simón para que acompañe en la presentación gratuita que se realizará el jueves 23 a las 21 en el teatro local.

"Es una alegría compartir con ellos porque es una gran posibilidad para que me puedan conocer más personas y poder presentar los dos primeros simples que van a estar saliendo el 12 y el 19 de abril en todas las plataformas", dijo Simón cuando fue consultado sobre la presentación en el Teatro del Municipio.

Su próximo disco

En mayo va a estar sacando a la luz el resto del disco junto a su banda y tiene pensado para la mitad de año realizar una presentación de todo el disco completo. "Me encantaría que sea también en el teatro local porque es un lugar muy lindo que nos da la posibilidad de poder brindar un espectáculo donde se puede explorar el escenario como sabemos y sería otra gran posibilidad para dar a conocer nuestro trabajo", destacó el adolescente.

Simón comenzó a componer los temas de este disco que está por lanzar en plena pandemia, pero por cuestiones de autogestión ha llevado tiempo poder consolidarlo y lanzarlo al público, según dijo su mamá que está todo el tiempo buscando maneras de dar a conocer el talento de su hijo.

"Estamos muy ansiosos y trabajando mucho para lo que se viene", dijo el cantante y autor de sus propios temas. Por otra parte, Simón sigue soñando con un futuro donde le gustaría dedicarse de lleno al arte en todas sus formas. Le sigue interesando -como dijo en aquellas nota cuando tenía 8 años- el cine y la actuación. "He tenido algunas participaciones tanto en teatro como en pequeñas series, cine y casting que se presenta a las que trato de asistir", recalcó.

Sobre su preparación artística, Luisina destacó que Simón, "si bien siempre tomó clases particulares de instrumento, hace un tiempo se metió de lleno al piano y por eso este año comenzó a especializarse en el conservatorio Julián Aguirre".

De ahora en más apunta a lo que será su próximo disco que ya está a punto de estrenarse y sueña con dar a conocer el material primero que nada a su gente de Lomas.