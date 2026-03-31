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Lomas: proyectarán "Norita", gratis, en el Teatro del Municipio

El documental que llega a Lomas reconstruye la vida de una de las Madres de Plaza de Mayo más inspiradora de las últimas décadas.

Lomas: proyectarán Norita, gratis, en el Teatro del Municipio.

Lomas: proyectarán "Norita", gratis, en el Teatro del Municipio.

La función se realizará este miércoles 1° de abril a las 18.30 en el Teatro del Municipio, ubicado en Manuel Castro 262, con entrada libre y gratuita.

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La historia de una luchadora, en el Teatro del Municipio

El documental narra la historia de Nora Cortiñas, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, y su búsqueda incansable por su hijo desaparecido durante la última dictadura cívico-militar argentina.

La película no sólo reconstruye la lucha individual y colectiva por la memoria, la verdad y la justicia, sino que también muestra cómo esa búsqueda se transformó en una lucha política más amplia que inspiró a nuevas generaciones de mujeres a organizarse y defender sus derechos.

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