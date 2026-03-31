Lomas: proyectarán "Norita", gratis, en el Teatro del Municipio.

En el marco de las actividades por los 50 años del último Golpe de Estado, el Municipio de Lomas de Zamora llevará adelante una nueva jornada del ciclo de Cine y Memoria con la proyección de la película Norita (2024), dirigida por Jayson McNamara y Andrea Carbonatto Tortonese.
La función se realizará este miércoles 1° de abril a las 18.30 en el Teatro del Municipio, ubicado en Manuel Castro 262, con entrada libre y gratuita.
La historia de una luchadora, en el Teatro del Municipio
El documental narra la historia de Nora Cortiñas, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, y su búsqueda incansable por su hijo desaparecido durante la última dictadura cívico-militar argentina.
La película no sólo reconstruye la lucha individual y colectiva por la memoria, la verdad y la justicia, sino que también muestra cómo esa búsqueda se transformó en una lucha política más amplia que inspiró a nuevas generaciones de mujeres a organizarse y defender sus derechos.