martes 31 de marzo de 2026
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31 de marzo de 2026
Colombiano.

Los antecedentes del árbitro que dirigirá a Lanús en el debut de la Copa Libertadores

Jhon Ospina fue designado para el partido entre Mirassol y Lanús por la primera del grupo G de la Copa Libertadores. Será su tercera vez con el Granate.

Jhon Ospina arbitrará el debut de Lanús en la Copa Libertadores.

Jhon Ospina arbitrará el debut de Lanús en la Copa Libertadores.

La Copa Libertadores es el gran objetivo de Lanús. El Granate formará parte del grupo G junto a Mirassol, de Brasil, Liga Deportiva Universitaria de Quito, Ecuador y Always Ready, de Bolivia. Su debut será el próximo miércoles 8 de abril, desde las 19, en el estado de San Pablo, frente al Leao.

La Conmebol dio a conocer los árbitros que arbitrarán la 1º fecha de la fase de grupos donde, además de Lanús, participan Boca Juniors, Estudiantes de La Plata, Rosario Central, Platense e Independiente Rivadavia de Mendoza.

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El colombiano Jhon Ospina será el encargado de impartir justicia en el estadio Municipal José María de Campos Maia, tras un permiso de la Receita Federal (Secretaría de Ingresos Públicos), de Brasil, que permitió vuelos temporarios en el aeropuerto San José de Río Preto. El árbitro principal estará acompañado por David Fuentes y Sebastián Vela. VAR: Nicolás Gallo. AVAR: Jhon León.

Antecedentes positivos con Lanús

Jhon Ospina dirigió en dos oportunidades a Lanús, pero en partidos correspondientes a la Copa Sudamericana 2021 y 2024, ambos con triunfos.

Walter Bou vs. Metropolitanos
Walter Bou convirtió para Lanús en Venezuela.

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El primero de ellos fue el 6 de enero, frente a Vélez Sarsfield, por la semifinal de ida disputada en el estadio José Amalfitani, donde el Granate se impuso por la mínima diferencia, con gol de José Sand, a los 39 minutos del primer tiempo.

El otro registro fue el 25 de abril, contra Metropolitanos, por la fase de grupos, partido jugado en el estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, con victoria de Lanús por 2-0, con goles de Walter Bou, a los 29 y 34 minutos de la primera etapa.

El primero en Copa Libertadores

Nacido el 13 de julio de 1992, en Cali, Colombia, Jhon Alexander Ospina Londoño (33 años), pero criado en Armenia, Quindío, debutó como árbitro nacional en 2017 y, dos años después, se convirtió en árbitro categoría FIFA.

En el ámbito internacional, tuvo su primera participación en el Campeonato Sudamericano Sub-15, en Paraguay. Y, en 2019, debutó en Copa Sudamericana y Libertadores. Además, dirigió en el Mundial Sub-20 Argentina 2023. Su máximo logró fue arbitrar la semifinal entre Vélez Sarsfield-Lanús.

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