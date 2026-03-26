Lanús cortó su buen andar y perdió en La Paternal

Lanús reaccionó tarde
Lanús no jugó un buen partido y perdió 2-1 frente a Argentinos, manteniéndose en la cuarta posición de la zona A del Torneo Apertura. El Bicho justificó en el complemento con los goles el mejor juego que había mostrado en la etapa inicial.
El local complicó con la subida de los laterales, donde Lanús mostró falencias en la marca. Si llegadas claras manifiestas de gol, Nahuel Losada fue clave para el cero con el que se fueron al descanso.
La mano cambió a partir del tanto de Hernán López Muñoz, de arremetida. El Granate no tuvo tiempo de reaccionar que llegó el penal que convirtió Nicolás Oroz llegando al cuarto de hora.
Hubo empuje de Lanús en el tramo final, que solo alcanzó para el descuento de Ramiro Carrera. El equipo de Mauricio Pellegrino no repitió actuaciones anteriores, sobre todo desde la solidez, llevándose una derrota desde La Paternal.
Final del partido
Lanús perdió 2-1 frente a Argentinos, en La Paternal, por el partido postergado interzonal de la 6º fecha del Torneo Apertura, pero mantuvo el 4º puesto en la zona A.
¡Gol de Lanús!
La fórmula de siempre, centro de Sasha Marcich y de primera Ramiro Carrera achica el marcador. Van 39 minutos.
NO BUENO EL GOLAZO QUE HIZO CARRERALanús descuenta y ahora el partido con Argentinos está 2-1 a los 85 minutos.#LPFxTNTSportsViví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/oRyDXlgaWZ— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 27, 2026
Salvio tuvo el descuento
El “Toto”, de cabeza, le erró por poco tras un centro de Yoshan Valois.
¡Gol de Argentinos, de penal!
A instancias del VAR, hubo mano de Tomás Guidara. Lo convirtió Nicolás Oroz, a los 15 minutos.
PENAL PARA ARGENTINOSPor una mano de Guidara, se cobra la pena máxima a favor del Bicho en La Paternal.#LPFxTNTSports Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/QsbDL59Pvd— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 27, 2026
OROZ MARCA EL 2-0 PARA ARGENTINOSDe penal, el Bicho amplía la ventaja ante Lanús.#LPFxTNTSportsViví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/ldrHdFbTTW— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 27, 2026
¡Gol de Argentinos!
A los siete minutos. Escalada de Sebastián Prieto, arremetida de Iván Morales, palo, rebote y Hernán López Muñoz la mandó a la red.
PALO Y GOL DE LÓPEZ MUÑÓZ PARA EL 1-0Argentinos le gana 1-0 a Lanús a los 7 minutos del segundo tiempo.#LPFxTNTSportsViví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/gnn3S2D0fn— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 27, 2026
Comenzó el segundo tiempo
Cambio en Lanús para los 45 minutos finales: Gonzalo Pérez por Agustín Medina.
Terminó el primer tiempo
En La Paternal, Argentinos y Lanús se van al descanso sin abrir el marcador.
El Granate no genera peligro
Al equipo de Mauricio Pellegrino le cuesta llegar al arco local. Le falta generación de juego.
Se salvó Lanús
Probó Leandro Lozano, rebote en el camino y se lució Nahuel Losada sacando a mano invertida.
TREMENDA ATAJADA DE LOSADA El arquero de Lanús tapó un remate de Argentinos y por el momento, mantiene la valla en cero.#LPFxTNTSportsViví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/zacmQAAgdv— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 27, 2026
Lo tuvo Argentinos por arriba
Centro de Leandro Lozano para el cabezazo de Iván Morales que se perdió cerca del travesaño. Mejor el local en 15 minutos.
Gran reacción de Losada
Manotazo salvador del arquero de Lanús ante un remate de Nicolás Oroz.
Se juega en La Paternal
Argentinos y Lanús ponen a día la 6º fecha del Torneo Apertura. El Granate busca su cuarta victoria consecutiva. Dirige Nicolás Lamolina.
Así forman Argentinos y Lanús
Argentinos: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme y Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori y Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Iván Morales y Emiliano Viveros. DT: Nicolás Diez.
Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesús y Sasha Marcich; Eduardo Salvio, Agustín Medina, Agustín Cardozo y Bruno Cabrera; Ramiro Carrera y Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.
Árbitro: Nicolás Lamolina. Estadio: Diego Armando Maradona. TV: TNT Sports.