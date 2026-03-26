Lanús cortó su buen andar y perdió en La Paternal

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Lanús reaccionó tarde

Lanús no jugó un buen partido y perdió 2-1 frente a Argentinos, manteniéndose en la cuarta posición de la zona A del Torneo Apertura. El Bicho justificó en el complemento con los goles el mejor juego que había mostrado en la etapa inicial.

El local complicó con la subida de los laterales, donde Lanús mostró falencias en la marca. Si llegadas claras manifiestas de gol, Nahuel Losada fue clave para el cero con el que se fueron al descanso.

La mano cambió a partir del tanto de Hernán López Muñoz, de arremetida. El Granate no tuvo tiempo de reaccionar que llegó el penal que convirtió Nicolás Oroz llegando al cuarto de hora.

Hubo empuje de Lanús en el tramo final, que solo alcanzó para el descuento de Ramiro Carrera. El equipo de Mauricio Pellegrino no repitió actuaciones anteriores, sobre todo desde la solidez, llevándose una derrota desde La Paternal.