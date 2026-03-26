jueves 26 de marzo de 2026
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26 de marzo de 2026
en vivo No le alcanzó.

Lanús cortó su buen andar y perdió en La Paternal

Lanús fue derrotado por Argentinos 2-1 y no pudo sumar su cuarto triunfo consecutivo. Goles de López Muñoz, Oroz, de penal, y el descuento de Carrera.

Ramiro Carrera marcó el dol de Lanús sobre el final.

Ramiro Carrera marcó el dol de Lanús sobre el final.

Ramiro Carrera marcó el dol de Lanús sobre el final.

Ramiro Carrera marcó el dol de Lanús sobre el final.

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Lanús reaccionó tarde

Lanús no jugó un buen partido y perdió 2-1 frente a Argentinos, manteniéndose en la cuarta posición de la zona A del Torneo Apertura. El Bicho justificó en el complemento con los goles el mejor juego que había mostrado en la etapa inicial.

El local complicó con la subida de los laterales, donde Lanús mostró falencias en la marca. Si llegadas claras manifiestas de gol, Nahuel Losada fue clave para el cero con el que se fueron al descanso.

La mano cambió a partir del tanto de Hernán López Muñoz, de arremetida. El Granate no tuvo tiempo de reaccionar que llegó el penal que convirtió Nicolás Oroz llegando al cuarto de hora.

Hubo empuje de Lanús en el tramo final, que solo alcanzó para el descuento de Ramiro Carrera. El equipo de Mauricio Pellegrino no repitió actuaciones anteriores, sobre todo desde la solidez, llevándose una derrota desde La Paternal.

Sasha Marcich
Sasha Marcich asisti&oacute; en el gol Granate.

Sasha Marcich asistió en el gol Granate.

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Final del partido

Lanús perdió 2-1 frente a Argentinos, en La Paternal, por el partido postergado interzonal de la 6º fecha del Torneo Apertura, pero mantuvo el 4º puesto en la zona A.

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¡Gol de Lanús!

La fórmula de siempre, centro de Sasha Marcich y de primera Ramiro Carrera achica el marcador. Van 39 minutos.

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Salvio tuvo el descuento

El “Toto”, de cabeza, le erró por poco tras un centro de Yoshan Valois.

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¡Gol de Argentinos, de penal!

A instancias del VAR, hubo mano de Tomás Guidara. Lo convirtió Nicolás Oroz, a los 15 minutos.

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¡Gol de Argentinos!

A los siete minutos. Escalada de Sebastián Prieto, arremetida de Iván Morales, palo, rebote y Hernán López Muñoz la mandó a la red.

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Comenzó el segundo tiempo

Cambio en Lanús para los 45 minutos finales: Gonzalo Pérez por Agustín Medina.

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Terminó el primer tiempo

En La Paternal, Argentinos y Lanús se van al descanso sin abrir el marcador.

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El Granate no genera peligro

Al equipo de Mauricio Pellegrino le cuesta llegar al arco local. Le falta generación de juego.

Bruno Cabrea
Bruno Cabrera en un avance de Lan&uacute;s.

Bruno Cabrera en un avance de Lanús.

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Se salvó Lanús

Probó Leandro Lozano, rebote en el camino y se lució Nahuel Losada sacando a mano invertida.

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Lo tuvo Argentinos por arriba

Centro de Leandro Lozano para el cabezazo de Iván Morales que se perdió cerca del travesaño. Mejor el local en 15 minutos.

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Gran reacción de Losada

Manotazo salvador del arquero de Lanús ante un remate de Nicolás Oroz.

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Se juega en La Paternal

Argentinos y Lanús ponen a día la 6º fecha del Torneo Apertura. El Granate busca su cuarta victoria consecutiva. Dirige Nicolás Lamolina.

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Así forman Argentinos y Lanús

Argentinos: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme y Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori y Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Iván Morales y Emiliano Viveros. DT: Nicolás Diez.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesús y Sasha Marcich; Eduardo Salvio, Agustín Medina, Agustín Cardozo y Bruno Cabrera; Ramiro Carrera y Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

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Árbitro: Nicolás Lamolina. Estadio: Diego Armando Maradona. TV: TNT Sports.

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