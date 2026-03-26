Dan charlas gratuitas en Lomas sobre salud mental, vacunación y nutrición

En Lomas de Zamora realizarán la segunda edición de Farmacéuticos y Comunidad: por una mente activa , un encuentro en el Teatro del Municipio que tendrá charlas a cargo de profesionales de salud y la presentación de una canasta de beneficios para jubilados en farmacias .

El evento con entrada gratuita se llevará a cabo este viernes, desde las 13, en la sala de Manuel Castro 262 . "Por la gran convocatoria y el interés que despertó la primera edición, este año decidimos darle continuidad a la propuesta con nuevos desafíos. Los vecinos van a poder escuchar a profesionales de primer nivel que darán charlas sobre hábitos saludables , salud mental , vacunación y nutrición ", expresó el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Lomas , Leonardo Fernández , en relación a la jornada en conjunto con el Municipio.

Tras la apertura a cargo de autoridades locales, a las 13.40 habrá una conferencia sobre el sistema integrado de salud a cargo de la Secretaría de Salud del Municipio . Luego, a las 14, la f armacéutica Verónica Gregorio brindará detalles y despejará dudas sobre la vacunación antigripal y antineumocócica en personas mayores de 65 años.

Valeria Rubiño , neuróloga de adultos , brindará una conferencia sobre salud cerebral a las 14.20. Por su parte, la nutricionista Karina Locurcio tendrá su exposición a las 15. Y desde las 15.40 realizarán un análisis de la cobertura en medicamentos y la presentación de la canasta de beneficios para jubilados. "Voy a hablar de los cambios en la cobertura de PAMI , el fallo judicial que ordena restituir la c obertura del 100% en medicamentos y las modificaciones en el acceso", indicó Fernández, quien será el encargado de la charla.

En cuanto a los beneficios para jubilados, el presidente del Colegio de Farmacéuticos adelantó: "En alrededor de 30 farmacias se van vender productos con descuentos para adultos mayores como jabones, apósitos, cepillos de dientes, shampoo, pañales e insumos para prótesis dentales. El autocuidado en la tercera edad se está deteriorando porque muchas personas no están comprando artículos de higiene a causa de las dificultades económicas, por eso lanzamos una canasta con descuentos y la idea también es incorporar medicamentos".

Una situación delicada para la salud y las farmacias

La delicada situación económica está afectando a las farmacias de los distintos barrios. "La crisis económica que afecta a la población también repercute en las farmacias. Hay 5 millones de medicamentos que no se dispensan por PAMI, una de cada cuatro recetas se cae porque el paciente decide no comprar ese medicamento que necesita para su salud y también hay farmacias que no pueden reponer su stock de medicación", detalló Fernández.

El Colegio de Farmacéuticos cumplió 80 años de trabajo en Lomas de Zamora. "Estamos muy contentos por el vínculo que tiene la institución con la comunidad. Siempre tratamos de acompañar con diferentes iniciativas como la fabricación de repelente para prevenir el dengue, alcohol en gel en la pandemia y la entrega de cascos fríos para afrontar una quimioterapia", remarcó su presidente.