Lanús vs. Banfield: cuándo se juega el Clásico del Sur

Lanús recibirá a Banfield el próximo lunes 13 de abril.
La expectativa previa que genera en los hinchas la fecha de los clásicos es indescriptible, aflora la adrenalina. Cuando se arma el fixture están pendientes de su archirrival y no ven la hora que llegue el día de ese enfrentamiento. Lanús y Banfield tienen el cronograma de la 14º jornada. El partido será en la FortalezaGranate.
La Liga Profesional de Fútbol definió la recta final del Torneo Apertura, al que le quedan por disputar cuatro fechas. Luego se jugarán los Play-Offs con los mejores ocho equipos clasificados de cada zona.
Si bien hay una fecha previa en la que Lanús recibirá a Platense y Banfield visitará a Argentinos Juniors, de uno y otro lado ya se palpita lo que será una nueva edición del Clásico del Sur.
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Lanús y Banfield se enfrentarán el próximo lunes 13 de abril, desde las 19. El clásico será televisado por ESPN Premium. Tal cual sucedió en la temporada pasada, primero se jugará en territorio Granate. La semana posterior a la 13º fecha se conocerá el cuerpo arbitral.
En los últimos seis clásicos dirigieron Nicolás Ramírez (en tres oportunidades), Darío Herrera, Nazareno Arasa y Facundo Tello.