Lanús vs. Banfield: cuándo se juega el Clásico del Sur

Lanús recibirá a Banfield el próximo lunes 13 de abril.

La expectativa previa que genera en los hinchas la fecha de los clásicos es indescriptible, aflora la adrenalina. Cuando se arma el fixture están pendientes de su archirrival y no ven la hora que llegue el día de ese enfrentamiento. Lanús y Banfield tienen el cronograma de la 14º jornada. El partido será en la Fortaleza Granate .

La Liga Profesional de Fútbol definió la recta final del Torneo Apertura , al que le quedan por disputar cuatro fechas. Luego se jugarán los Play-Offs con los mejores ocho equipos clasificados de cada zona.

¿Adónde viaja el Granate? Cuántos kilómetros recorrerá Lanús en la fase de grupos de la Libertadores

Contundente. La advertencia de Lautaro Acosta para la nueva joya de Lanús

Si bien hay una fecha previa en la que Lanús recibirá a Platense y Banfield visitará a Argentinos Juniors, de uno y otro lado ya se palpita lo que será una nueva edición del Clásico del Sur .

Lanús y Banfield se enfrentarán el próximo lunes 13 de abril, desde las 19. El clásico será televisado por ESPN Premium. Tal cual sucedió en la temporada pasada, primero se jugará en territorio Granate . La semana posterior a la 13º fecha se conocerá el cuerpo arbitral.

En los últimos seis clásicos dirigieron Nicolás Ramírez (en tres oportunidades), Darío Herrera, Nazareno Arasa y Facundo Tello.

Cuatro días más tarde, el jueves 16, el equipo conducido por Mauricio Pellegrino recibirá a Always Ready, de Perú, por la 2º jornada del grupo G de la Copa Libertadores de América.

Tramo final del Torneo Apertura (Lanús)

13º fecha (L): Platense (miércoles 1º de abril, a las 20, TNT Sports).

14º fecha (L): Banfield (lunes 13 de abril, a las 19, ESPN Premium).

15º fecha (V): Gimnasia y Esgrima de Mendoza (lunes 20 de abril, a las 21.45, ESPN Premium).

16º fecha (L): Central Córdoba de Santiago del Estero (viernes 24 de abril, a las 19.15, ESPN Premium).

Embed

Tramo final del Torneo Apertura (Banfield)

13º fecha (V): Argentinos Juniors (lunes 6 de abril, a las 19, ESPN Premium).

14º fecha (V): Lanús (lunes 13 de abril, a las 19, ESPN Premium).

15º fecha (L): Independiente Rivadavia de Mendoza (lunes 20 de abril, a las 17.15, ESPN Premium).

16º fecha (V): Atlético Tucumán (domingo 26 de abril, a las 20, ESPN Premium).