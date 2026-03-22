domingo 22 de marzo de 2026
Escribinos
22 de marzo de 2026
El análisis.

Carlos Izquierdoz, sobre el sorteo de la Copa Libertadores para Lanús: "Había que evitar..."

Carlos Izquierdoz habló de los rivales que le tocaron a Lanús en la Copa Libertadores dejando en claro cuál era el deseo del plantel en la previa al sorteo.

Carlos Izquierdoz habló del grupo que le tocó a Lanús en la Copa Libertadores.&nbsp;

Carlos Izquierdoz habló del grupo que le tocó a Lanús en la Copa Libertadores. 

Sobre lo que le depara a Lanús en el torneo internacional más importante del continente, el Cali dijo: "Lo que comenté es que había que evitar a los tres cucos brasileños. El resto son equipos todos parejos, donde todos tienen sus complejidades. El grupo es el que tocó y vamos a hacer lo posible para avanzar".

Lee además
Lanús campeón de la Copa Sudamericana saca boleto a la Libertadores.
Expectativa.

Copa Libertadores: Lanús, dos viajes a la altura de Quito y El Alto, más otro a San Pablo
Lanús buscará hacer historia en la Copa Libertadores.
¿Adónde viaja el Granate?

Cuántos kilómetros recorrerá Lanús en la fase de grupos de la Libertadores

Cómo toman en Lanús los dos viajes a la altura

En ese sentido, Carlos Izquierdoz no esquivó la consulta sobre el factor altura, ya que a Lanús le tocará viajar a los 4.150 metros de El Alto (Bolivia) y a los 2850 de Quito (Ecuador), situaciones a tener en cuenta al momento de la planificación de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

"Es un condimento especial. Me tocó jugar allá varias veces, sé que es complicado. Sabíamos que iba a haber cuestiones difíciles y esta era una de ellas. Nos prepararemos para hacerlo bien", sostuvo el capitán del Granate.

Temas
Seguí leyendo

Copa Libertadores: Lanús, dos viajes a la altura de Quito y El Alto, más otro a San Pablo

Cuántos kilómetros recorrerá Lanús en la fase de grupos de la Libertadores

Lanús superó a Vélez en Liniers, donde dio un golpe de autoridad

Temperley se quiere hacer fuerte en casa ante Atlanta

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Temperley viene de empatar sin goles ante Gimnasia y Tiro.
A partir de las 16.

Temperley se quiere hacer fuerte en casa ante Atlanta

Las más leídas

Te Puede Interesar

En Lomas de Zamora vacunan contra la gripe en hospitales y centros integrales de salud.
Salud.

Campaña contra la gripe en Lomas: quiénes pueden vacunarse