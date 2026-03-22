Carlos Izquierdoz, sobre el sorteo de la Copa Libertadores para Lanús: "Había que evitar..."

Carlos Izquierdoz habló del grupo que le tocó a Lanús en la Copa Libertadores.

Luego de la victoria de Lanús ante Vélez en Liniers, el capitán del Granate, Carlos Izquierdoz, habló del otro foco de atención: la Copa Libertadores, que tuvo su sorteo el pasado jueves. Liga de Quito, Always Ready y Mirassol serán los rivales en la fase de grupos.

Sobre lo que le depara a Lanús en el torneo internacional más importante del continente, el Cali dijo: "Lo que comenté es que había que evitar a los tres cucos brasileños. El resto son equipos todos parejos, donde todos tienen sus complejidades. El grupo es el que tocó y vamos a hacer lo posible para avanzar".

Cómo toman en Lanús los dos viajes a la altura En ese sentido, Carlos Izquierdoz no esquivó la consulta sobre el factor altura, ya que a Lanús le tocará viajar a los 4.150 metros de El Alto (Bolivia) y a los 2850 de Quito (Ecuador), situaciones a tener en cuenta al momento de la planificación de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

"Es un condimento especial. Me tocó jugar allá varias veces, sé que es complicado. Sabíamos que iba a haber cuestiones difíciles y esta era una de ellas. Nos prepararemos para hacerlo bien", sostuvo el capitán del Granate.

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