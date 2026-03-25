Copa Libertadores: Lanús tiene estadio confirmado para su debut

Lanús volverá a la Copa Libertadores después de nueve años, luego de haber sido finalista en la edición 2017. De acuerdo al sorteo realizado el pasado 19 de marzo, Integrará el grupo G, junto a Mirassol , de Brasil, Always Ready , de Bolivia y Liga Deportiva Universitaria de Quito , Ecuador.

El Granate se clasificó al máximo certamen continental al proclamarse campeón de la Copa Sudamericana 2025, cuando venció por penales a Atlético Mineiro , de Brasil, en Asunción.

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Los dirigidos por Mauricio Pellegrino sabían que el debut en la Copa Libertadores 2026 iba a ser con el equipo del bombo 4, como visitante. La bolilla le correspondió a Mirassol, de Brasil.

La disyuntiva se instaló en que estadio iba a jugarse el partido del próximo jueves 9 de abril, desde las 19. Finalmente se confirmó que será en el José María de Campos Maia , propiedad del club paulista, con capacidad para 15 mil espectadores.

Estadio Mirassol Estadio José María de Campos Maia, de Mirassol.

El problema que se originó es que el estadio en cuestión no cuenta con un aeropuerto internacional cercano, una de las exigencias de la Conmebol. La principal alternativa del club es la internacionalización del aeropuerto de San José de Río Preto, que se encuentra ubicado a unos 15 kilómetros de Mirassol.

La Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) no recibió solicitud formal para que el cambio se lleve a cabo. Para que se convierta en internacional se requieren avales de cuatro organismos: Policía Federal, Anvisa –las dos que conformaron la autorizaron-, Receita Federal y Ministerio de Agricultura.

Lanús irá al estadio del Leao

Finalmente, la Receita Federal (Secretaría de Ingresos Públicos), permitió vuelos temporarios en el aeropuerto San José de Río Preto. Se trata de una “autorización extraordinaria y temporaria” para el aeropuerto estadual Prof. Eribelto Manoel Reino en el caso de delegaciones relaciones con “competiciones deportivas sudamericanas”.

aeropuerto de San José de Río Preto Aeropuerto San José de Río Preto.

Sólo contempla la chance para vuelos chárters (para Mirassol y sus rivales). “La iniciativa estará vigente desde el inicio de la participación del club en competiciones hasta el final de su temporada 2026”, según dicta la Declaración Ejecutiva DRF/SJR Nº1”. De esta manera. Quedó descartado el plan B de la dirigencia de Mirassol, que era mudarse al estadio Municipal Paulo Machado de Carvalho, más conocido como Mercado Livre Arena Pacaembú.

Lanús deberá sumar a su recorrido de fase de grupos 4.680 kilómetros, que es la distancia que separa a la Fortaleza del José María de Campos Maia (ida y vuelta).