martes 24 de marzo de 2026
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24 de marzo de 2026
En el Lencho Sola.

Barracas Central hará de local en Banfield por Copa Sudamericana

Como el estadio del Guapo no cumple con las exigencias Conmebol para torneos internacionales, recibirá en Banfield a Vasco Da Gama, Audax Italiano y Olimpia.

Barracas&nbsp; Central muda su localía a Banfield.

Barracas  Central muda su localía a Banfield.

Barracas Central realizó una gran campaña en la temporada 2025 que lo clasificó por primera vez en su historia a la Copa Sudamericana. Este martes el club anunció que los partidos como local en la fase de grupos los jugará en el estadio Florencio Sola, de Banfield.

“Localía confirmada. Nuestra primera participación en la Conmebol Sudamericana será con una nueva sede para los partidos en condición de local: Estadio Florencio Sola. Club Atlético Banfield”, expresó el club de Olavarría y Luna a través de sus redes sociales.

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El estadio Claudio Chiqui Tapia fue reinaugurado recientemente, pero no cumple con las exigencias Conmebol para certámenes internacionales. Lo mismo ocurrirá con Deportivo Riestra, que jugará en el estadio Pedro Bidegain, de San Lorenzo de Almagro.

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De esta manera, el Guapo cambiará de jurisdicción, ya que no optó por jugar en el Palacio Tomás Adolfo Ducó, del Club Atlético Huracán, como posible sede. Barracas Central compartirá el grupo G de la Copa Sudamericana con dos rivales de fuste como Olimpia, de Paraguay y Vasco Da Gama, de Brasil, además de Audax Italiano, de Chile.

El equipo dirigido por Rubén Darío Insúa recibirá en el Florencio Sola el martes 7 de abril a Vasco Da Gama (1º fecha), el martes 28 de abril a Audax Italiano (3º fecha) y el miércoles 6 de mayo a Olimpia (4º fecha).

Barracas Central, Banfield y Conmebol

Los presidentes de Barracas Central, Matías Tapia, y de Banfield, Matías Mariotto, tienen un fuerte lazo con Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol. Días atrás, el titular de la casa madre del fútbol sudamericano estuvo con los Tapia en el estadio del Guapo.

Domínguez, en tanto, presenció las obras que se realizaron en el estadio Florencio Sola para la disputa de la Copa Libertadores Femenina. Además, el Lencho había albergado un partido de la Liga de Naciones, donde la Selección Argentina recibió a su par de Bolivia.

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