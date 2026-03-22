Lisandro Piñero, el futbolista de Banfield convocado a la Selección Argentina Sub 20

Luego de su gran desempeño con la camiseta de Banfield , llegó el premio para Lisandro Piñero con su convocatoria a la Selección Argentina Sub 20. El futbolista es uno de los citados por Diego Placente para estar presente a partir de este lunes en el predio Lionel Andrés Messi en Ezeiza .

La convocatoria para futbolistas categoría 2007 y 2008, marca el comienzo de un proyecto que busca evaluar el talento juvenil antes de su salto a la selección mayor. Sin dudas, para Piñero es un gran salto en su carrera ya que está dando sus primeros pasos con la camiseta de Banfield.

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El lunes, la Selección Sub 20 comenzará su primer ciclo de entrenamientos de este 2026. En esta oportunidad, el técnico Diego Placente convocó a a 26 jugadores para trabajar en el predio Lionel Andrés Messi. Además, el viernes, desde las 11 disputará un encuentro amistoso ante Estados Unidos en el predio de Ezeiza.

Lisandro Piñero es oriundo de Oberá, Misiones, categoría 2007. Juega de extremo y tuvo su debut con la camiseta del Taladro en el triunfo ante Independiente Rivadavia de Mendoza por la fecha 15 del torneo del 2024. Llegó a Banfield a los 11 años, atravesó todo el proceso formativo en divisiones inferiores, hasta llegar a formar parte del plantel superior.

En este 2026 comenzó a ser considerado por Pedro Troglio y empezó a ser fundamental en los últimos partidos del Taladro en el presente Torneo Apertura. Junto a Tiziano Perrotta son parte de la nueva camada de futbolistas del Taladro.

Embed #Sub20 Lista de convocados para trabajar en Ezeiza



El viernes, el equipo de Diego Placente jugará un amistoso #EstadosUnidos.



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La lista de convocados para la Selección Argentina Sub 20

Mientras la selección mayor se prepara para enfrentar a Mauritania y Zambia, la Sub 20 también trabajará en Ezeiza. Así, el entrenador del combinado, Diego Placente, presentó una lista de convocados en la que aparecen cuatro jugadores de River y tres de Boca. La particularidad, además, es quese trata de la primera lista con la nueva generación de la categoría, dado que los jugadores citados ya son nacidos en los años 2007 y 2008.

El equipo juvenil enfrentará también a Estados Unidos en un duelo amistoso. Así, Placente decidió citar a varios futbolistas que incluso cuentan con minutos en Primera División. Entre ellos se destaca Tomás Aranda, habitual titular en Boca y quien fuera muy halagado por Leandro Paredes tras su estreno oficial con el Xeneize. Por el lado del Millonario, aparece Ian Subiabre, también titular con Eduardo Coudet.

El conjunto de la Ribera también tiene a Santiago Zampieri y Matías Satas como citados, mientras que el Millonario añade también aLucas Flores, Santiago Espíndola y Felipe Esquivel.

Sin embargo, los jugadores de Boca y River no son los únicos con rodaje en Primera que aparecen en la nómina. Así, Tobías Andrada (Vélez), Valentín Dávila (Talleres), Ignacio Ovando (Rosario Central) y Jerónimo Gómez Mattar (Newell's), también dicen presente en la citación.

Los jugadores se pondrán a disposición de Placente cuando finalice la fecha del Torneo Apertura y se espera que el próximo viernes enfrenten a Estados Unidos en el amistoso, desde las 11, en el Predio Lionel Andrés Messi. Luego, continuarán con los trabajos hasta el 30 de marzo.