Tiziano Perrotta, sobre el triunfo de Banfield: "Esta victoria se la dedicamos a la gente"

Banfield pudo sacar adelante un partido complejo ante Tigre en el Florencio Sola , donde Tiziano Perrotta le dio la victoria por 1 a 0 en la noche del viernes. El equipo dirigido por Pedro Troglio volvió a hacerse fuerte como local y con un jugador menos se quedó con tres puntos fundamentales en el Torneo Apertura.

En ese contexto, el juvenil atacante fue clave nuevamente en el ataque del Taladro, ya que anotó su tercer gol de cabeza en el torneo y se afianza en el once como una de las referencias en ataque. Partido tras partido, Perrotta es una de las claves en el funcionamiento de Banfield cuando juega de local, donde sacó la mayor cantidad de puntos en el Torneo Apertura.

Por un futbolista. El pedido de Troglio a la dirigencia para dar un "salto de calidad"

Perrotta ya había anotado por duplicado en el Torneo Apertura en la victoria sobre Newells por 3 a 0 y ahora se volvió a anotar en la red con su tanto ante Tigre en el Florencio Sola . El delantero que empezó a pagar con goles la confianza depositada por Pedro Troglio, es uno de los goleadores del Taladro en el campeonato con 3 tantos, al igual que Lautaro Gómez. El máximo artillero del Taladro en el campeonato es Mauro Méndez, quien convirtió cinco goles.

A su vez, Perrotta consideró que el partido se ganó con "actitud, huevos y garra". Y apuntó: "los méritos más grandes que tuvimos fueron las ganas que tiene este grupo de salir adelante".

Con este triunfo, Banfield sumó su cuarta victoria en el torneo (todas de local) y alcanzó los 13 puntos. De esta manera, se vuelve a alejar en la tabla de los promedios y quedó a una unidad de Gimnasia y Esgrima La Plata, el último que estaría ingresando a los playoff.

Asimismo, Perrotta sostuvo: "Tengo una alegría enorme por poder ganar estos partidos y devolverle a la gente que nos ha bancado en momentos difíciles. Ganar estos partidos es muy importante para salir adelante".

Además, agregó: "Mi familia hizo un esfuerzo enorme para venir a verme, hoy capaz llegan a las 4 de la mañana y poder recompensarlo es increíble".

perrota y mendez Tiziano Perrota y Mauro Méndez, la dupla goleadora de Banfield.

Lo que se viene para Banfield: la Copa Argentina

Luego del triunfo sobre Tigre, ahora el Taladro se enfoca en lo que será el torneo más federal del país. Para Banfield el horizonte está puesto en el choque del próximo miércoles ante Real Pilar por la Copa Argentina en la cancha de Temperley. Será a las 21.15 por los 32avos de final en el estadio Alfredo Beranger.

"Todos los rivales se merecen seriedad y queremos seguir ganando confianza. Ahora nos enfocamos en Real Pilar, ya pasó todo este partido por el Torneo Apertura, pasó la felicidad por esta victoria y vamos a encararlo de la mejor manera", aseguró Perrotta.