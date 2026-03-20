Banfield volvió al triunfo y celebró con un menos ante Tigre

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Banfield resistió con un menos y tuvo su premio: le ganó a Tigre

Después de tres partidos sin poder ganar y con dos derrotas en fila, Banfield se hizo fuerte a un rival complicado en el estadio Florencio Sola y consiguió un valioso triunfo, al imponerse por 1-0 contra Tigre por la fecha 12 del Torneo Apertura.

El Taladro jugó con uno menos durante todo el segundo tiempo, debido a la expulsión por doble amonestación de Nicolás Meriano, y mostró mucho carácter para sostener la ventaja que consiguió con el gol de Tiziano Perrotta a los 27 minutos del primer tiempo.

Por este motivo, luego del pitazo final del arbitro Luis Lobo Medina, el desahogo fue muy grande para el equipo de Pedro Troglio, ya que con esta victoria llegó a los 13 puntos, se alejó de la zona roja del descenso y ahora se ilusiona con pelear por un lugar en los playoffs.

Y Banfield tiene con qué ilusionarse. Esta noche volvió a tener a un Danilo Arboleda de un gran nivel, sacando todo lo que caía en el área y siendo un baluarte cuando quedaron con uno menos, también a un punzante David Zalazar, figura en el primer tiempo, que le dio peso al ataque del equipo. A ellos se le suma un sólido Ignacio Pais, un gladiador como Mauro Méndez, siempre importante, y una promesa goleadora como Perrotta, que ya suma tres goles en el torneo.