Banfield volvió al triunfo y celebró con un menos ante Tigre

Banfield resistió con un menos y tuvo su premio: le ganó a Tigre
Después de tres partidos sin poder ganar y con dos derrotas en fila, Banfield se hizo fuerte a un rival complicado en el estadio Florencio Sola y consiguió un valioso triunfo, al imponerse por 1-0 contra Tigre por la fecha 12 del Torneo Apertura.
El Taladro jugó con uno menos durante todo el segundo tiempo, debido a la expulsión por doble amonestación de Nicolás Meriano, y mostró mucho carácter para sostener la ventaja que consiguió con el gol de Tiziano Perrotta a los 27 minutos del primer tiempo.
Por este motivo, luego del pitazo final del arbitro Luis Lobo Medina, el desahogo fue muy grande para el equipo de Pedro Troglio, ya que con esta victoria llegó a los 13 puntos, se alejó de la zona roja del descenso y ahora se ilusiona con pelear por un lugar en los playoffs.
Y Banfield tiene con qué ilusionarse. Esta noche volvió a tener a un Danilo Arboleda de un gran nivel, sacando todo lo que caía en el área y siendo un baluarte cuando quedaron con uno menos, también a un punzante David Zalazar, figura en el primer tiempo, que le dio peso al ataque del equipo. A ellos se le suma un sólido Ignacio Pais, un gladiador como Mauro Méndez, siempre importante, y una promesa goleadora como Perrotta, que ya suma tres goles en el torneo.
Final del partido: ¡GANÓ BANFIELD!
El Taladro consiguió un valioso triunfo por 1-0 ante Tigre, en un partido valido por la fecha 12 del Torneo Apertura. El gol fue de Tiziano Perrotta.
45' ST. Tiempo cumplido. Se adicionaron 5 minutos.
Banfield resiste con uno menos
30'ST. El Taladro resignó protagonismo en el partido y aguanta el resultado ante un Tigre que va por el empate sin muchas ideas. Los de Troglio esperan una contra para liquidar la historia.
El travesaño evitó el gol de Tigre
14' ST. Un cabezazo de Joaquín Laso paralizó los corazones de los hinchas de Banfield. El defensor entró libre por el segundo palo, pero su frentazo se estrelló en el travesaño.
Cambios obligados para Banfield
13'ST. Por la expulsión de Meriano, Pedro Troglio reordenó el equipo con tres cambios. Primero puso a Santiago Daniele por Lautaro Gómez para mantener la línea de cuatro defensores, y después ingresaron Lautaro Villegas y Tomás Ardoyán por Santiago Esquivel y Tiziano Perrota, para fortalecer el medio.
Problemas para Banfield: fue expulsado Meriano
5' ST. El árbitro Luis Lobo Medina, recientemente denunciado por arreglo de partidos, le mostró la segunda amarilla al defensor y se fue expulsado por doble amonestación.
ROJA PARA MERIANO EN BANFIELD El Taladro se queda con 10 jugadores a los 4 minutos del segundo tiempo, tras la segunda amarilla.#LPFxTNTSportsViví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/xqxIxMzf0q— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 21, 2026
Inició el segundo tiempo en el estadio Florencio Sola
0'ST. Banfield y Tigre ya juega el complemento de este partido por la fecha 12 del Torneo Apertura.
Final del primer tiempo
Banfield se impone por 1-0 a Tigre al cabo de los primeros 45 minutos, con gol de Tiziano Perrotta.
Banfield se perdió el segundo
40' PT. El Taladro desperdició una clara chance. David Zalazar, con el arco a su merced, quiso ajustar mucho su remate y la pelota besó el palo, tras un centro atrás de Lautaro Gómez.
Sanguinetti, brillante, salvó a Banfield
35' PT. El arquero de Taladro se lució con una atajada, abajo y contra un palo, ante un peligroso cabezazo de Alan Barrionuevo.
¡GOL DE BANFIELD!
27' PT. Tiziano Perrotta sigue dulce con gol y, con un preciso cabezazo, marcó el 1-0 ante Tigre para romper la modorra de un partido deslucido. Es su tercer gol en el Torneo Apertura.
PERROTTA ABRIÓ EL MARCADOR CON UN GRAN CABEZAZOBajo la lluvia en el sur, Banfield le está ganando 1-0 a Tigre.#LPFxTNTSportsViví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/2rWFTo9qcb— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 21, 2026
Empiezan a llegar a las áreas
20' PT. Tigre tuvo su primera chance con un remate de Santiago López que tapó bien Facundo Sanguinetti, mientras que Banfield respondió con un tiro de esquina cerrado de David Zalazar que Felipe Zenobio mandó al córner.
Nada por aquí, nada por allá
15' PT. El partido se está armando, todavía ninguno logra imponer condiciones y el juego está bastante aburrido. De los dos, Tigre tiene más el balón, pero Banfield no sufre y busca lastimar por las bandas.
Arrancó el partido en el estadio Florencio Sola
Banfield y Tigre ya juegan por la fecha 12 del Torneo Apertura
Así forman Banfield y Tigre
Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Nicolás Meriano, Danilo Arboleda, Ignacio Abraham; David Zalazar, Ignacio Pais, Santiago Esquivel, Lautaro Gómez; Mauro Méndez y Tiziano Perrotta.
Tigre: Felipe Zenobio; Martín Garay, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Santiago López, Jalil Elías, Bruno Leyes, Elías Cabrera; Alfio Oviedo, Ignacio Russo.
Árbitro: Luis Lobo Medina.
Cancha: Banfield.
TV: TNT Sports.