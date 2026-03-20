Luis Lobo Medina, árbitro de Banfield - Tigre, fue denunciado por partidos arreglados

Un nuevo escándalo de corrupción sacude al fútbol argentino, en el cual está involucrado el árbitro Luis Lobo Medina , quien fue denunciado por favorecer a Tigre en un partido de la Primera Nacional. Todo esto ocurre en la previa del encuentro de este viernes entre Banfield y el conjunto de Victoria por el Torneo Apertura.

En medio de un convulsionado presente, el fútbol argentino sumó un capítulo judicial que repercute en lo deportivo. El legislador Facundo Del Gaiso presentó una denuncia penal contra el árbitro Luis Lobo Medina por defraudación y estafa, luego de que se difundieran supuestos chats de Whastsapp que tenían como finalidad arreglar partidos con Juan Pablo Beacon, un hombre muy cercano a Pablo Toviggino, actual tesorero de la AFA .

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“Con una AFA diferente, tendrían que presentar declaración jurada de bienes los árbitros. Los chats son del 2022, hay que investigar el patrimonio de muchos de ellos…y si existe una Rosadita para los árbitros. Seguro que ahora se viene el ‘Paro de árbitros’“, publicó con ironía.

El dirigente de la Coalición Cívica compartió el contenido de su denuncia judicial con un mensaje en la red social X: “Penal contra Lobo Medina. Ya está presentada la denuncia por estafa y defraudación”.

El escándalo que envuelve a Luis Lobo Medina por supuestas "ayudas" a Tigre

El nombre de Luis Lobo Medina aparece vinculado a un escándalo que trasciende lo futbolístico. Además, no es la primera vez que el árbitro tucumano queda en el centro de la polémica.

En el programa "¿La ves?" que conduce el periodista Jonatán Viale en TN, se difundieron supuestos chats de WhatsApp que comprometen al árbitro Luis Lobo Medina y al ex dirigente Juan Pablo Beacon, muy cercano a Pablo Toviggino, actual tesorero de la AFA. Los mensajes sugieren un posible arreglo de partidos en la Primera Nacional, la segunda división del fútbol argentino.

El foco de la polémica está puesto en un encuentro que disputaron Tigre y Mitre de Santiago del Estero el 12 de octubre de 2021, el cual finalizó igualado 3 a 3. Ese partido quedó en el ojo de la tormenta por dos situaciones puntuales: la expulsión de Corda (Mitre) a los 27 minutos del primer tiempo y un penal muy discutido que Lobo Medina sancionó a favor de Tigre en el complemento, convertido por Magnín para sellar el empate.

Embed ESCÁNDALO EN AFA El chat entre Juan Pablo Beacon y Luis Lobo Medina arreglando partidos?



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Los chats que comprometen a Luis Lobo Medina y a Pablo Toviggino

Según reveló el periodista Bruno Yacono en el ciclo de Jonathan Viale, la Justicia accedió a los mensajes tras peritar el celular de Beacon en una causa paralela por la propiedad de una mansión en Pilar. En los chats, fechados un día antes del partido, Beacon se presenta ante Lobo Medina: “Hola Luis, soy Juan Pablo Beacon. Amigo de Pablo”. El árbitro responde: “Qué hacés querido. ¿Todo bien?”. Luego, coordinan un encuentro: “¿Ya llegaste? ¿A qué hora vas a la cancha?”, pregunta Beacon. “Sí, hace rato”, responde el juez.

En otro intercambio, Lobo Medina le dice: “Buen día maestro, cuando quieras mandame las coordenadas y voy, ya estoy listo”. Beacon le pasa la dirección de su oficina en Lavalle 1718, conocida como “la Rosadita de la AFA”, donde se grabó un video viral de Beacon contando dólares. “Dale amigo, te espero”, cierra el dirigente.

Tras el partido, el árbitro le escribe a Beacon: “Juan Pablo. Laburé una banda. Jugó mal Tigre”. Beacon lo tranquiliza: “Dejaste todo, hermano. Tranquilo que esas cosas se ven. Mi amigo está muy conforme”.

La situación se vuelve más grave con la aparición de mensajes de un contacto agendado como “Tovi II”, que sería Pablo Toviggino. “Hermano, me pide 400 Lobito”, dice el mensaje, en aparente referencia a 400.000 pesos (unos 4.000 dólares de la época). “¿Llegamos? Davinci ahí está”, agrega. Beacon responde: “Jaja, ahora veo. Mañana a las 14.30 sale al hotel. Ya arreglé verme con él a las 10.30”.

El diálogo continúa: “Sí, Carucha, no la estires mucho porque hay varios árbitros por ahí y se le complica moverse”. Beacon cierra: “No no, lo veo ahí. Ya arreglé todo. Yo mañana lo veo, hermano”.

La AFA, otra vez bajo la lupa por la falta de transparencia

La filtración de estos chats reavivó el debate sobre la transparencia en el arbitraje argentinoy volvió a poner a la AFA en el centro de la polémica. El caso suma tensión a la previa del partido que este viernes jugarán Banfield y Tigre, con Lobo Medina como juez principal.

Un dato no menor: cuando la AFA anuló los dos descensos en la Primera División en la Asamblea del 17 de octubre de 2024, uno de los principales beneficiados fue Tigre.

El escándalo escaló rápidamente. Facundo Del Gaiso confirmó que este viernes presentará una denuncia penal para que la Justicia investigue si existieron delitos vinculados a corrupción, apuestas o manipulación de partidos. “Los árbitros van a tener que explicar a la Justicia este escándalo”, advirtió el legislador, remarcando la gravedad institucional del caso.

Los antecedentes de Luis Lobo Medina dirigiendo a Banfield

No es la primera vez que Lobo Medina queda en el ojo de la tormenta. En 2025, su arbitraje en el partido entre Barracas Central y Banfield generó fuertes críticas: convalidó un gol en offside para el Guapo e ignoró un penal claro para la visita.

Es por eso que en Banfield todos están con la "guardia alta" esperando a ver que sucederá con el arbitraje de Luis Lobo Medina, quien también perjudicó al Taladro en noviembre del año pasado en un partido contra Aldosivi. En aquel momento, el árbitro fue cuestionado por un penal sancionado a favor del conjunto marplatense que luego derivó en el 1 a 0 final para el Tiburón en el Florencio Sola.