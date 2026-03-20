Después de dos derrotas, Banfield quiere volver a sonreír ante Tigre

Banfield necesita reencontrarse con los tres puntos luego de dos derrotas consecutivas y es lo que buscará conseguir este viernes cuando, desde las 21, reciba a Tigre en el estadio Florencio Sola , en un complicado compromiso por la fecha 12 del Torneo Apertura .

El Taladro enfrentará en su casa a un duro rival, que sólo perdió un partido en lo que va del año y es además uno de los animadores de la zona B, sabiendo que un triunfo será clave para dejar en el olvido las derrotas ante Gimnasia de La Plata y Rosario Central con la ilusión de pelear por un puesto en los playoffs.

El "Comandante". Fue campeón con Banfield, volverá al ascenso y será rival de Temperley

Con esa premisa, y sin muchos retoques en el 11 titular, el entrenador Pedro Troglio buscará sostener el rendimiento que, por momentos, mostró ante el Canalla , enfocado en ser más contundentes en ataque y más sólidos en defensa ante un rival que tiene buenos delanteros y es firme en defensa.

Banfield, de local, tuvo buenos y malos resultados, pero consiguió cierta fortaleza en el Lencho que le permite soñar con los octavos de final. Por eso, este duelo ante el Matador será clave para alimentar ese sueño.

Cómo formará Banfield

La idea de Pedro Troglio será mantener la base del último partido, aunque mantiene algunas dudas del medio hacia delante y con la posibilidad de cambiar de esquema. En el fondo, en tato, parece todo definido, ya que Nicolás Meriano seguiría como titular ante el desgarro confirmado de Sergio Vittor.

tiziano perrotta banfield Tiziano Perrotta podría volver a la titularidad en Banfield.

Troglio analiza la posibilidad de sumar un delantero en el equipo para que Mauro Méndez esté más acompañado arriba, teniendo en cuenta que es local. De concretarse, Tiziano Perrotta entraría por el colombiano Neyder Moreno. Después, hay cuatro opciones para los volantes por afuera: Lautaro Gómez, Tomás Adoryan, Lisandro Piñero y David Zalazar. De los cuatros, dos serán titulares.

Diego Dabove, otra vez de visita en el estadio Florencio Sola

El entrenador, que dirigió al Taladro entre 2021 y 2022 y se crío a pocas cuadras del estadio, volverá otra vez al barrio, esta vez con Tigre, con la misión de volver a la victoria para seguir firme en los primeros puestos del Torneo Apertura.

El equipo de Victoria acumula cinco partidos sin ganar, con cuatro empates y apenas una derrota, pero a pesar de eso, el DT mantendría el mismo equipo que igualó en la fecha pasada ante Argentinos Juniors.

Posibles formaciones

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Nicolás Meriano, Danilo Arboleda, Ignacio Abraham; Lautaro Gómez, Ignacio Pais, Lautaro Villagra, David Zalazar; Mauro Méndez y Tiziano Perrotta.

Tigre: Felipe Zenobio; Martín Garay, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Tiago Serrago, Jalil Elías, Bruno Leyes, Sebastián Medina; Santiago López, Ignacio Russo.

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Cancha: Banfield.

Hora: 21.

TV: TNT Sports.