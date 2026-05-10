Desde Lomas de Zamora, creó un emprendimiento para homenajear a los héroes de Malvinas

El joven de Lomas brinda la posibilidad de comprar un mate con nombre de héroe de Malvinas e incluye una tarjeta con su historia.

Con apenas 19 años, el joven estudiante de Lomas de Zamora Augusto González Galcerán tiene muy en claro que con educación, memoria y una vuelta de creatividad se puede difundir la historia de cada uno de los héroes de Malvinas para que nadie la olvide.

En base a esa premisa y gracias a una investigación que realizó durante su último año de la secundaria creó su propio emprendimiento que llamó Puerto Matero ( @puertomatero__ ) donde usa el mate para homenajear a los héroes de Malvinas .

"Con este proyecto intento unir educación, memoria y la importancia de animarse a emprender", es lo primero que dice el joven que actualmente está cursando el 2do año de Economía y Finanzas en la UADE.

Pero, ¿cómo se gestó este interés por conocer la historia de los héroes de Malvinas en Augusto? Él mismo contó que todo esto se inició a través de la propuesta de un proyecto escolar: "En mi último año de secundaria hice una tesis sobre la desmalvinización en los colegios de nuestra zona. Los datos me impactaron: los chicos defienden las Islas, pero no saben bien por qué. Por eso, decidí no dejar la tesis en un cajón y fundé Puerto Matero".

En esa investigación, Augusto junto a sus compañeros del secundario tuvo que entrevistar a varios veteranos de guerra y hasta tuvo la oportunidad de pasarle la tesis terminada. "Pude charlar con el periodista Nicolás Kasanzew (corresponsal de guerra en Malvinas) quien me dio una visión muy profunda sobre cómo se cuenta la historia", expresó, y destacó que descubrió que aunque hay un sentimiento de orgullo sobre lo sucedido en las Islas, falta mucha información real".

Como es el emprendimiento del joven de Lomas de Zamora

Augusto encontró en el mate -símbolo bien argentino- la posibilidad de contar historias de esos héroes que estuvieron en las islas defendiendo la Patria. "Uso el mate para difundir lo que pasaron cada uno de nuestros héroes y lo decidí gracias a ese proyecto escolar porque sentí que la tesis no podía quedar en un papel y que tenía que hacer algo 'tangible'", dijo.

Tanto lo marcó ese trabajo que hizo con gran responsabilidad que convirtió el proyecto escolar en un negocio con propósito nacional. "Elegí el mate porque es lo que nos une a todos los argentinos, sin importar la edad. El objetivo es que cada vez que alguien se prepare un mate, haya un recordatorio de nuestra soberanía", aseguró sobre Puerto Matero.

"No vendo solo mates, busco transmitir historia. Mis productos y líneas tienen nombres vinculados a la causa y a mis afectos, como mis abuelos Lolo y Marga, que me enseñaron todo lo que sé", comentó sobre lo que Augusto quiere dar a conocer y que quiere que llegue a muchas personas.

Dentro del negocio, él mismo se encarga de todo: "Elijo los proveedores y el diseño de la marca, hasta las finanzas y la logística porque mi idea es que Puerto Matero sea un puente hacia la historia. Quiero que cualquier persona vea un mate y se pregunte que hay detrás".

Gracias a este proyecto laboral, Augusto confesó que funciona 100% online, lo que le permite realizar diversas actividades, estudiar y obtener su propia entrada de dinero para costear sus gastos.

Cada mate es único y con un nombre especial

Los que adquieran un mate deben tener en cuenta que cada uno de ellos lleva un nombre en particular. "Cada mate tiene un nombre que custodia un relato", explicó el creador del emprendimiento.

Es decir, que al elegir un Puerto Matero se recibe la explicación histórica de su nombre que es en homenaje a los héroes de Malvinas: "Creemos que cada charla es una oportunidad para malvinizar. Cebando identidad, honrando la historia, de eso de trata Puerto Matero".

Mirá el video explicativo del emprendimiento