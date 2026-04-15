En Temperley, invitan a una jornada de memoria y homenaje a los héroes de Malvinas

El Club Cacheyra de Temperley realizará una jornada especial para mantener viva la memoria y rendir homenaje a los héroes de Malvinas . El encuentro gratuito se hará este viernes 17 de abril y contará con la proyección de una película, la visita de excombatientes, la presentación de una obra teatral y la actuación de la Banda Sinfónica Municipal.

La actividad, llamada “Encuentro Malvinas” , comenzará a las 18 y se desarrollará en la sede de la institución, la cual se encuentra ubicada en Anchoris 2956. El objetivo del evento es combinar reflexión, cultura y reconocimiento a quienes formaron parte del conflicto bélico ocurrido en 1982 , cuando Argentina luchó frente a Gran Bretaña por las Islas Malvinas.

Uno de los momentos centrales de la jornada será la proyección del documental “El legado de Malvinas” , dirigido por Martín Sabio. Además, el evento contará con la presencia de excombatientes , quienes compartirán sus experiencias con los vecinos. Este productivo intercambio permitirá reforzar el valor de la memoria colectiva.

La propuesta también incluirá una obra de teatro relacionada a la temática Malvinas y a eso se le sumará la actuación de la Banda Sinfónica del Municipio de Lomas de Zamora . De esta manera, la jornada contará con un marco cultural y musical acorde a la ocasión.

“Desde nuestra institución ya hemos realizado acciones referidas a los héroes de Malvinas. El documental que vamos a estrenar el próximo viernes cuenta con escenas y testimonios de excombatientes que se reúnen habitualmente en el Bodegón Para Siempre de Banfield: es un homenaje a ellos y, en su nombre, a todos los que dieron su vida por el país en las islas”, contó Sonia García, integrante de la institución, quien inmediatamente admitió que todos los excombatientes que deseen participar de la jornada son más que bienvenidos.

Desde nuestra institución ya hemos realizado acciones referidas a los héroes de Malvinas. El documental que vamos a estrenar el próximo viernes cuenta con escenas y testimonios de excombatientes que se reúnen habitualmente en el Bodegón Para Siempre de Banfield: es un homenaje a ellos y, en su nombre, a todos los que dieron su vida por el país en las islas Desde nuestra institución ya hemos realizado acciones referidas a los héroes de Malvinas. El documental que vamos a estrenar el próximo viernes cuenta con escenas y testimonios de excombatientes que se reúnen habitualmente en el Bodegón Para Siempre de Banfield: es un homenaje a ellos y, en su nombre, a todos los que dieron su vida por el país en las islas

Desde la organización también destacaron que otro de los propósitos es “acercar a las nuevas generaciones a conocer la historia reciente del país, la cual aún sigue viva en sus protagonistas”. De esta manera, el ámbito del evento será de total respeto, reflexión y encuentro.

e45511ff-b932-4b0c-bf2f-fdb1f61674df El Club Cacheyra de Temperley homenajeará a los héroes de Malvinas.

Bajo el lema “Las Malvinas son argentinas. Su legado, eterno”, la invitación queda abierta para todos los vecinos que deseen participar de esta jornada especial en Lomas de Zamora, con entrada libre y sin costo.