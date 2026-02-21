Como todas las semanas, el tango vuelve a Turdera: nueva milonga al aire libre

El tango sobrevuela Turdera con un nuevo Encuentro Milonguero . En el atardecer de este sábado, los vecinos se van a poder reunir en la Plaza San Martín para deleitarse con grandes clásicos del 2x4 y otros géneros. La actividad es abierta y a la gorra.

El profesor de tango Martín Risoli es quien está a cargo de la organización del evento (en compañía de su colega Silvia Barba ), quien indicó que el Encuentro Milonguero comenzará a de las 18.30 en el espacio público situado en la intersección de Suipacha y Zapiola.

Una clase de tango será el puntapié inicial de la actividad , pensada tanto para aquellos que se acercan a dar sus primeros pasos en el género como para los que son más avanzados y optan por pulir un estilo propio. La enseñanza es abarcativa con el propósito de que nadie se quede excluido de la jornada.

Aproximadamente a las 19 se dará inicio a la milonga propiamente dicha: el anfiteatro de la Plaza San Martín se llenará de parejas de baile, quienes demostrarán todo su talento para el 2x4 y otros géneros como el folklore, el rock, la cumbia y el cuarteto. Variedad de ritmos para una diversión asegurada .

624562484_890314560210356_3293809494481313643_n El anfiteatro de la Plaza San Martín de Turdera, llena de vecinos amantes del 2x4.

“Una vez que culmine la actividad, pasaremos la gorra para aquellos vecinos que deseen colaborar con el proyecto. El aporte económico es fundamental para que la milonga siga girando por distintas ciudades de Lomas de Zamora”, explicó Martín Risoli, quien hizo extensiva la invitación a todos los lomenses para asistir al evento.

Como si eso fuera poco, Risoli adelantó que el domingo 22 de febrero se realizará una nueva edición del Encuentro Milonguero en Banfield: la actividad, al aire libre, comenzará a las 19 y se llevará a cabo en la calle Alem, entre Beruti y French (a metros de la estación).

Los vecinos que estén interesados en sumarse a alguna de las milongas organizadas por Martín Risoli pueden comenzar a seguirlo a través de sus redes sociales: mediante su Facebook personal mantiene informada a toda la comunidad milonguera sobre los distintos eventos que lleva a cabo con la intención de que el tango siga “más vivo que nunca”.